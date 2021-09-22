В США вновь испугались российского "спутника-матрёшки"
По словам американского генерала Рэймонда, российский аппарат создан в виде традиционной игрушки-матрёшки: внутри есть ещё один спутник, в котором, в свою очередь, находится оружие.
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Глава Космического командования США генерал Джон Рэймонд в очередной раз заявил о нахождении на орбите российского "спутника-матрёшки", который якобы может поражать американские аппараты.
"У России есть [на орбите] спутник-матрёшка, оснащённый оружием для уничтожения американских спутников. Это лишает нас возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает наши возможности", — отметил Рэймонд на кибер-космической конференции в штате Мэриленд.
По словам генерала, российский спутник создан в виде традиционной игрушки-матрёшки: внутри есть ещё один спутник, в котором, в свою очередь, находится оружие, способное с безопасного расстояния уничтожать находящиеся на орбите американские спутники.
Напомним, генерал Рэймонд не впервые выражает беспокойство из-за неких разработок РФ. Так, о "спутнике-матрёшке" он уже говорил в марте. А в июне заявил о спутниках-истребителях.
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