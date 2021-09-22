В России 22 сентября стартуют предзаказы на новые iPhone 13

В России оформить предзаказ на новые смартфоны iPhone 13 можно будет уже сегодня, 22 сентября. При этом в продажу новинки поступят с 24 сентября, сообщается на сайте магазина Apple.

Напомним, 14 сентября американская компания представила новые гаджеты. В частности, Apple презентовала iPhone 13 и iPhone 13 mini . Устройства с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем представлены в пяти разных цветах. Модели работают на 5-нанометровом процессоре Apple A15 Bionic. Разработчики утверждают, что он на 50% быстрее "главных конкурентов". Также компания показала новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max . У версии Pro размер 6,1 дюйма, у iPhone 13 Pro Max — 6,7 дюйма.

Базовая модель iPhone 13 с накопителем на 128 гигабайт обойдётся в 80 тысяч рублей. Цена на IPhone 13 mini начинается от 69,99 тысячи рублей. iPhone 13 Pro в минимальной комплектации будет стоить около 100 тысяч рублей. Этот гаджет также выпускается со 128 гигабайтами памяти. Версия с увеличенным дисплеем 13 Pro Max стоит 110 тысяч рублей. Кроме того, в продаже появятся iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на один терабайт. Они обойдутся пользователям в 150 и 160 тысяч рублей соответственно.