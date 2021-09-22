Высокая цена и серые поставщики: Как купить iPhone 13 дешевле, чем в магазине 22 сентября стартуют предзаказы на новый iPhone 13, а ещё через два дня начнутся продажи. Официалы и спекулянты уже озвучили цены, но у потенциальных владельцев есть шанс сэкономить. 21 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / AP Photo / Jae C. Hong

Спрос рождает цены на iPhone 13

Официального подтверждения этой информации пока нет, однако ряд поставщиков высказывают предположение, что iPhone 13 в базовых исполнениях с памятью в 128 и 256 Гб может не хватить на всех. Сказываются кризис в производстве полупроводников и желание каждой торговой сети в мире заполучить главный "яблочный" гаджет первой. Это уже привело к тому, что у "серых" продавцов iPhone 13 (например, версия в красном цвете) стоят на 15 тыс. рублей дороже, чем в официальном магазине, — 125 тыс. рублей вместо 110. Если ажиотаж не спадёт, а проблемы с поставками подтвердятся, то "серые" дилеры взвинтят цены ещё сильнее.

Купить iPhone 13 можно, но в США или Гонконге

Простейший способ — попросить купить новинку кого-то из знакомых, кто находится в США. Например, iPhone 13 Pro c памятью 128 Гб стоит там от 999 долларов. Необходимо ещё учесть налог на покупку. В Нью-Йорке, например, он составляет около девяти процентов. Таким образом, полная стоимость iPhone 13 Pro в пересчёте на рубли — от 80 тыс. Стоимость такого же смартфона в России — почти 100 тыс. рублей. Если нет знакомых в США, то есть сервисы по доставке посылок в Россию.

Другой известный канал покупки продукции Apple по "госценам" — Гонконг. Эта страна беспошлинная, поэтому покупать iPhone 13 можно в местных официальных магазинах Apple или у авторизованных дилеров. Цена гаджетов выйдет чуть выше, чем в США, но значительно ниже, чем в России. Примерно на те же 20 тыс. рублей.

Если планируется покупать iPhone в других странах, то он не должен быть привязан к местным операторам связи, иначе смартфон будет заблокирован для российских сим-карт.

Какой iPhone можно купить дешевле?

Минимальная цена на iPhone 13 в России — 70 тыс. рублей. За эти деньги будет доступен iPhone 13 Mini с экраном 5,1 дюйма в одном из четырёх базовых цветов. Однако, сколько таких телефонов появится в России, пока не известно — в данный момент можно лишь оформить предзаказ, а дата доставки станет известна в день начала продаж, 24 сентября. Одновременно с этим можно отслеживать предложения на сайтах маркетплейсов Tmall и Ebay — там в первый день официальных продаж тоже могут появиться привлекательные предложения.

Фото © ТАСС / AP Photo / Jae C. Hong

Ищите iPhone 13 на окраинах

Представители официальных торговых сетей на условиях анонимности рассказали, что в первые несколько недель сети ожидают аномального спроса на новые устройства. Об ограничениях на продажу пока ничего не известно, однако точные квоты устройств, выделенных для продаж в России, Apple пока не называет. В первую очередь телефоны сметут из флагманских салонов в центре города. Есть народный лайфхак: стоит объехать окраины, где спрос на айфоны будет меньше. Во-вторых, ищите точки в небольших городах. Туда завозят по пять – десять моделей, но и спрос на них значительно ниже. Ретейлеры на странице модели указывают, в каких магазинах они доступны для самовывоза.

Есть и другая особенность. В случае с iPhone 13 Apple отказалась от фирменной полиэтиленовой упаковки. Теперь устройства стоимостью по 100 тыс. рублей будут поставляться в обычной картонной коробке, которую могут вскрыть недобросовестные поставщики. Это, по мнению специалистов, может привести к волне краж и подделок, поэтому каждый iPhone 13 перед покупкой необходимо проверять.

Скидка и промокоды в официальных магазинах

Покупка дисконтных карт или "аренда" их номера для дорогой покупки — новый вид экономии. Большинство таких продавцов предлагают услуги через Avito, поэтому перед проведением сделки необходимо удостовериться в честности продавца и ни в коем случае не отправлять ему свои паспортные данные или номер карты.

Чёрная пятница

Другой популярный вариант сэкономить и купить iPhone 13 дешевле официальной цены — дождаться знаменитой распродажи. Большинство крупных площадок, например российская "дочка" AliExpress — Tmall, уже готовятся к ежегодному дню скидок 11.11. Цены на большинство моделей, количество которых будет ограниченно, снизят на несколько тысяч. Остаётся лишь не пропустить распродажу и приготовить деньги на покупку нового гаджета.

Фото © ТАСС / Laurie Dieffembacq / Belga via ZUMA Press Laurie Dieffembacq / Belga via ZUMA Press

iPhone 12 Pro Max вместо iPhone 13 Pro Max

После презентации новых iPhone 13 и iPhone 13 Pro цены на всю старую линейку моделей традиционно снизились. Apple официально оставила в продаже только iPhone 12, который теперь стоит от 55 тысяч. Выпуск iPhone 12 Pro / Pro Max прекращён. Когда у официальных продавцов и "серых" торговых площадок появятся первые поставки, цены на iPhone 12 и остатки iPhone 12 Pro / Pro Max могут упасть ещё. До старта продаж iPhone 13 Pro Max официальная цена на прошлогодний смартфон с диагональю 6,7 дюйма составляла 96 тыс. рублей — почти на 15 тыс. меньше, чем просят за новый 13 Pro Max по предзаказу, и почти на 30 меньше, чем цена устройства у "серых" дилеров.

Неофициальные продавцы отдают iPhone 12 Pro Max ещё дешевле — устройство в сером цвете со 128 Гб памяти продаётся за 83 тыс. рублей — на 13 тыс. дешевле, чем в официальных торговых сетях. Существенной разницы между ними рядовой пользователь не заметит, поэтому можно не гоняться за модой и фирменным расположением камер и купить прошлогоднее устройство.