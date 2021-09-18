Сотрите это немедленно: Почему тормозит телефон и как ускорить его работу Современный смартфон завязан на работе с Интернетом. Если настроить его неправильно, то использование любого гаджета превратится в пытку. 17 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему смартфон тормозит

Большинство современных гаджетов обновляются в фоновом режиме и часто не спрашивают разрешения пользователя. Однако владелец может следить за механикой обновления телефона. Первое, что нужно проверить, — когда последний раз обновлялись приложения. Если есть проблемы с учётной записью или подключением к Интернету, то смартфон может отложить обновление программ и старые версии после выхода обновлений будут работать нестабильно. Это приводит к ошибкам загрузки и авторизации, реже — к потере данных в переписке. Для начала настройте обновление только по wi-fi. Это сократит время на перезапись приложений. Затем зайдите в основные настройки (неважно, на iOS или Android) и установите режим обновления, выставив галочку с отправкой уведомления о начале процедуры.

Память переполнена — нужно удалить всё из Whatsapp и Telegram

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Большинство мессенджеров сохраняют изображения в фоновом режиме и не спрашивают об этом владельца. В основном файлы сохраняются в галерее вместе с фото и занимают дополнительное место. Удалить ненужное просто: зайдите в галерею и сотрите все ненужные файлы. Затем зайдите в настройки мессенджера и установите просмотр фотографий и видео только по нажатию. После этого все файлы будут открываться только тогда, когда захочет сам пользователь.

Приложений слишком много

Ту же процедуру очистки памяти стоит проделать со всеми приложениями. Каждое из них, даже если программа лежит мёртвым грузом и используется раз в год, регулярно требует обновлений и занимает несколько сотен мегабайт памяти. Если удалить десяток ненужных приложений, то места станет на 1Гб больше — этого достаточно для сохранения временных файлов и других данных. Проверьте список наиболее часто используемых приложений и оставьте только их, остальное можно удалить.

Google Docs, Tinder, Badoo и другие пожиратели ресурсов

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Если появились подозрения, что некоторые приложения замедляют смартфон, то нужно посмотреть потребление энергии. Для этого нужно зайти в мониторинг активности или посмотреть настройки аккумулятора. Там можно определить, какие приложения сильнее всего загружают работу смартфона. Несколько лет назад специалисты по кибербезопасности уже выяснили, что такие программы, как Snapchat, Spotify, Clean Master и Tinder могут приводить к замедлению устройств на iOS и Android. В этом же списке оказалось приложение Google Docs, на работу которого часто жаловались пользователи Android.

Антивирус, клоны Instagram и "ускоритель" работы

Существенное влияние на смартфон оказывают антивирусы. Большая часть из них работает параллельно системным программам и сканирует телефон 24/7. Это отражается не только на автономности, но и на скорости работы других приложений. Почта, Whatsapp, Telegram и другие базовые для любого пользователя программы начинают работать заметно медленнее. Для того чтобы ускорить работу телефона, нужно провести полное сканирование антивирусом и удалить его до следующей проверки.

Негативно на работу телефона влияют и дополнительные "клоны" Instagram — приложения, необходимые для репостов, работы с фото и видео и других дополнительных функций, связанных с основным приложением. Они загружают процессор смартфона втрое сильнее обычного.

Обновление Android/iOS и замена аккумулятора

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Одной из самых частых причин зависания и тормозов смартфона является новое программное обеспечение. На некоторых бюджетных моделях, выпущенных 4–5 лет назад, недостаточно аппаратной мощности. По этой причине тормозят iPhone 5 со свежей операционной системой iOS 13/14 и маломощные смартфоны на Android. Другая частая проблема — недостаточная ёмкость батареи. С этим пользователи сталкиваются редко, однако на разряженной батарее часто наблюдаются сбои в работе Android-смартфонов: некоторые приложения сканируют уровень энергопотребления и при падении уровня заряда начинают самостоятельно замедляться, доставляя дискомфорт пользователю.

Геолокация: как её отключить и зачем?

Большинство современных приложений удобно использовать только вместе с геолокацией. Сайты знакомств, доставка, такси и многие другие сервисы работают корректно только при включённом отслеживании местоположения. Но оно же в ряде случаев замедляет работу смартфона. Особенно когда параллельно открыты несколько тяжёлых приложений. Если отключить геолокацию, то это сэкономит не только 10–15 процентов заряда к концу дня, но и сделает просмотр мессенджеров и социальных сетей более комфортным, особенно если речь идёт про старые устройства.

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Удаляем стандартные приложения Xiaomi, Samsung, iPhone

Некоторые стандартные приложения в современных смартфонах бесполезны. В этом случае совершенно не важно, какие это гаджеты — устройства под управлением Android или "яблочные" iPhone 13. Стандартные заметки и мониторинги активности могут быть совершенно бесполезны, если пользователь привык делать всё в других. Дублирование приложений на устройстве — одно из самых вредных действий для гаджета, поэтому неиспользуемые стандартные приложения можно смело удалять.