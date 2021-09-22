Учёный предупредил россиян о приближении нового ледникового периода

Несмотря на глобальное потепление на планете, в Европе и некоторых регионах России может наступить резкое похолодание, что фактически будет означать наступление ледникового периода. Об этом заявил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.

"Мы находимся на перепутье двух трендов — с одной стороны, наблюдаем глобальное потепление климата, с другой — постепенное ослабление Гольфстрима (тёплое морское течение в Атлантическом океане. — Прим. Лайфа). И если произойдёт перестройка течений в Северной Атлантике, то в Европе и европейской части России случится резкое похолодание, на -10, -20 градусов. Фактически это будет означать наступление ледникового периода", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Как уточнил учёный, в Европе уже происходили резкие изменения климата, именуемые ледниковыми периодами, из-за трансформации течений в Северной Атлантике. Последний из них назывался Малый дриас, он длился около тысячи лет и закончился 11 тысяч лет назад.

В свою очередь ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра "Метео" Михаил Локощенко отметил, что на нашей планете периодически происходят остановки в глобальном потеплении.

"В масштабе времени десятков тысяч лет мы живём в конце межледниковой эпохи, накануне нового ледникового периода, но резко начавшееся глобальное потепление уже значительно отодвинуло его приход во времени. За последние 80 лет климатологи наблюдали два периода остановки в потеплении. Слабое похолодание отмечалось с середины 1940-х до конца 1960-х годов XX века, и в первом десятилетии XXI века также произошла остановка в глобальном потеплении, но в последние годы потепление вновь возобновилось", — поведал он.