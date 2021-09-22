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Силуанов уточнил, что корректировка налога на добычу коснётся и жидкой стали

Всего в списке четыре позиции: руда, коксующийся уголь, удобрения и жидкая сталь.

21 сентября, 21:25
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Корректировки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) коснётся не только руды, коксующегося угля и удобрений, но и жидкой стали. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"И жидкая сталь, да. Четыре позиции", — подтвердил министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Жидкая сталь — сплав железа с углеродом, который используется в качестве первичного сырья для производства металлопродукции.

Российские металлурги не поддержали ретроспективное повышение налога на прибыль

Российские металлурги не поддержали ретроспективное повышение налога на прибыль

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин разрабатывает проект, который предполагает троекратное повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов. Сейчас он не превышает 1–2% от выручки компаний. В правительстве предложили увеличить коэффициент к ставке НДПИ с 3,5 до 10, что фактически повысит налоги в три раза. Такое решение в кабмине объяснили тем, что российские металлургические компании имеют достаточно высокий уровень дохода, но при этом мало инвестируют. Эксперты считают, что подобные меры Минфина увеличат налоговую нагрузку на металлургическую отрасль примерно на 100 миллиардов рублей в год.

Бизнес выступил против повышения налога на добычу полезных ископаемых для металлургов

Бизнес выступил против повышения налога на добычу полезных ископаемых для металлургов

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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