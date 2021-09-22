Силуанов уточнил, что корректировка налога на добычу коснётся и жидкой стали

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин разрабатывает проект, который предполагает троекратное повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов. Сейчас он не превышает 1–2% от выручки компаний. В правительстве предложили увеличить коэффициент к ставке НДПИ с 3,5 до 10, что фактически повысит налоги в три раза. Такое решение в кабмине объяснили тем, что российские металлургические компании имеют достаточно высокий уровень дохода, но при этом мало инвестируют. Эксперты считают, что подобные меры Минфина увеличат налоговую нагрузку на металлургическую отрасль примерно на 100 миллиардов рублей в год.