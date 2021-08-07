Неприятности обеспечены: : 5 ошибок у банкомата, которые обернутся серьёзной нервотрепкой Как не потерять свои деньги и нервы, просто воспользовавшись банкоматом, разобрался Лайф. 6 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Банковские карты, будь они в пластике или на смартфоне, значительно упрощают денежные отношения: не надо носить наличные или искать мелочь, чтобы кассир мог сдать сдачу. Однако, хотим мы того или нет, с наступлением лета количество операций с наличными объективно увеличивается. Ведь в большинстве случаев без бумажных рублей не обойтись для покупок на базарах, рынках и в лавочках, да и на российских курортах купить что-либо на пляже или арендовать шезлонг без наличных будет затруднительно. Поэтому в многолюдных местах до сих пор то и дело можно заметить очереди к банкоматам, в которых граждане с неизменным приступом раздражительности ждут, пока кто-то впереди проделает все манипуляции, чтобы получить деньги. Не самая располагающая обстановка такой очереди иногда приводит к тому, что люди допускают ошибки, за которые им приходится расплачиваться своими нервами, временем и деньгами.

Угадайка с ПИН-кодом

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Бывает, что, отстояв очередь перед банкоматом, человек вставляет в него свою карту и только тут начинает вспоминать ПИН-код. И если он был трижды набран с ошибкой, то карта автоматически блокируется. Хорошо, если она блокируется временно, на 24 часа, но в некоторых банкоматах предусмотрен алгоритм, который задерживает карту в устройстве, и тогда — возвращать кусок банковского пластика придётся уже по заявлению, и на это может уйти до месяца. Поэтому, если после второго набора ПИН-кода банкомат отреагировал отказом, имеет смысл от операции отказаться и далее не рисковать.

— Известны случаи, когда ошибались не клиенты, а устройства, например, из-за размагничивания карты, — рассказала менеджер одного из крупнейших банков России Анна. — Я бы советовала, если человек уверен, что ввёл данные правильно, а банкомат отреагировал неверно, — обратиться в ближайшее отделение своего банка. Тогда, скорее всего, карту просто бесплатно заменят на новую. В ином случае, например, если карта осталась в банкомате, её перевыпуск будет платным.

Чужая карта

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Но значительно опасней ситуация, когда банкомат не задержал карту, а вдруг выдал из картридера чужую. В большинстве случаев так бывает, когда предыдущие клиенты в суматохе, забрав деньги, просто забыли про карту. Ни в коем случае брать этот пластик себе нельзя! Как бы вы ни спешили, стоит дождаться, пока банкомат сам заберёт карту обратно в картридер. Обычно на это уходит не больше минуты.

— Даже если карту в банкомате оставил не мошенник (они рассчитывают потом предъявить претензии о якобы её краже), а обычный клиент, брать чужую карту в руки не стоит, — считает адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Дело в том, что карта в банкомате могла остаться и не в связи с забывчивостью гражданина, который пользовался банкоматом до вас, а по причине технического сбоя устройства. И тогда работник банка, увидев чужую карту в ваших руках, скорее всего, вызовет полицию.

В этом случае банк может предъявить претензии клиенту даже не по поводу кражи, а в связи с попыткой мошеннических действий с устройством. Пока будут изучены записи камер видеонаблюдения, пока опросят всех свидетелей — пройдёт значительное количество весьма неприятных часов, а может быть, и дней.

Чужие деньги

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И уж, конечно, не стоит забирать из банкомата чужие деньги.

— Как-то я стоял в очереди к банкомату, — рассказал старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — После того как место у аппарата освободилось, я увидел, что в лотке для денег осталась пара пятитысячных купюр. Мне ничего не мешало их взять, но я этого не сделал и дождался, пока лоток закроется и банкомат заберёт купюры обратно. И тем не менее уже через несколько часов мне позвонили из службы безопасности банка с вопросом, сколько денег я забрал из банкомата до того, как вставил в него свою карту.

После выяснилось, что к этому времени банк по заявлению предыдущего клиента уже провёл внеплановую инкассацию и проверил видеозаписи. Исходя из своей системы биометрических данных, они выяснили, кто именно пользовался банкоматом после него, и потребовали объяснений.

— В моём случае в тот же день банковские работники позвонили вторично и объявили, что претензий нет, — рассказал Магомедов. — Однако я понимал, что если бы купюры в банкомате не обнаружились, то, скорее всего, было бы разбирательство вплоть до возбуждения уголовного дела.

Снять деньги по просьбе

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Банкоматные мошенники весьма неплохо изучили алгоритмы и протоколы банковской безопасности, поэтому с украденных карт они сами деньги не снимают, а используют либо подставных лиц, либо доверчивых граждан. До сих пор они практикуют уловку, когда пожилой на вид человек в очках с толстыми линзами просит кого-то из очереди к банкомату снять деньги с якобы его карты и для этого вместе с картой протягивает ПИН-код, записанный на бумажке. Само собой, что, в случае если деньги будут сняты с чужого счёта, вопросы правоохранители будут задавать прежде всего тому, кто их снимал. Например, почему наивные помощники не порекомендовали "плохо видящему" обратиться со своей проблемой к сотрудникам банка.

Оплатить чужой телефон

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Прежде чем вставлять в банкомат или банковский терминал свою карту, нужно дождаться завершения сессии предыдущего клиента. В местах, где у банкоматов собираются очереди, мошенники наловчились выманивать деньги у граждан при помощи банковской машины, не произнеся ни одного слова. Ничего не подозревающая жертва, подойдя к банкомату и увидев на его экране надпись "Вставьте карту", выполняет это нехитрое действие и, набрав свой ПИН-код, просто пополняет баланс телефона мошенника, который до этого специально оставляет незавершённую сессию.

Вернуть деньги в этом случае без проблем не получится, так как многие банки считают, что если идентификация по карте и ПИН-коду была выполнена корректно, то платёж был совершён самим клиентом. Возврат денег может произойти только после длительного разбирательства, в ходе которого банковские специалисты должны будут проверить операции и сессии банкомата до перевода, который оспаривает гражданин.

— Мошенники пользуются не возможностями устройств, а обычной невнимательностью клиента, — пояснила банковский специалист Наталья. — К сожалению, наши граждане часто пренебрегают элементарными нормами безопасности. А всего-то и надо посмотреть на экран и убедиться в завершении сессии предыдущего клиента либо завершить её, нажав кнопку "Выход". Также нелишним будет взять на вооружение простое правило: всегда завершать и свою сессию в банкомате. Не нужно надеяться на честность следующего клиента.

Авторы Максим Греков