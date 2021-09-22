Госдума в октябре рассмотрит законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак
Авторы инициативы предлагают создать специальный счёт, на котором будут отслеживаться все трансакции.
В октябре Госдума РФ рассмотрит законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и сигареты. Об этом сообщает газета "Известия".
Авторами инициативы являются депутаты от "Единой России" в Заксобрании Курганской области. Спикер парламента региона Дмитрий Фролов предлагает создать специальный "социальный электронный" счёт, на котором будут отслеживаться все трансакции. Также проект закона предполагает создание списка товаров и услуг, на которые запрещается тратить пособия. В первую очередь в перечень предлагается включить алкоголь и табачную продукцию.
"Формирование у ребёнка в семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни является одним из направлений в области формирования культуры здоровья. Полагаем, что внесение соответствующих изменений будет способствовать реализации вышеназванных положений", — отмечают авторы инициативы.
По словам депутатов, данная практика уже была реализована в 2020 году в Калининградской области. Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев поддержал законопроект, подчеркнув, что "семья должна жить по принципу: всё лучшее — детям".
"Это целевые деньги, которые выделяются на ребёнка. Нельзя допустить, чтобы их могли использовать не по назначению", — сказал депутат.
В КПРФ выступили против инициативы, заявив, что "родители сами должны решать, на что пойдут эти деньги".
Глава "Политической экспертной группы" Константин Калачёв отметил, что некоторые родители в России рожают детей только для того, чтобы получать эти пособия, а потом тратить по своему усмотрению. Эксперт полагает, что инициатива курганских депутатов очень разумна, но будет непросто организовать тщательный контроль за расходованием средств.
Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов