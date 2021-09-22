В Евросоюзе намерены ввести единый разъём для зарядки всех смартфонов и планшетов

Евросоюз планирует ввести единый утверждённый тип зарядного устройства для всех смартфонов, планшетов, наушников и прочих электронных устройств, используемых на территории сообщества. Таким образом чиновники намерены обязать производителей устанавливать одинаковые разъёмы для зарядки на все гаджеты. Соответствующий законопроект Еврокомиссия представит в четверг, 23 сентября, сообщает агентство Reuters.

О необходимости введения универсальной зарядки в Еврокомиссии говорят на протяжении последних десяти лет. Сторонники данной инициативны уверены, что такой подход будет не только удобнее для пользователей гаджетов, но и положительно скажется на экологии. По словам источников агентства, ЕС также хочет, чтобы зарядные устройства продавали отдельно от самих девайсов. Против выступает компания Apple. Ранее там заявили, что введение универсальных зарядок приведёт к "горам электронных отходов" и затормозит процесс развития новых технологий.

По данным экспертов, если законопроект будет принят, больше всего пострадает именно "яблочная" корпорация, использующая в своих устройствах фирменный разъём и кабель Lightning. По данным Еврокомиссии за 2018 год, этот тип зарядок находится на третьем месте по распространённости в странах Европы: он используется примерно на 21% устройств. Половина смартфонов оборудованы разъёмом Micro-USB Type-B, ещё 29% — Micro-USB Type-C.