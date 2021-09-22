Жена застрелившего бывшую невестку москвича заявила, что он боялся за жизнь внучки
Женщина утверждает, что новый сожитель убитой якобы домогался до пятилетней девочки.
Супруга москвича, который застрелил бывшую невестку, рассказала Лайфу подробности жизни их семьи. Женщина утверждает, что убитая на протяжении двух лет "доводила" родных, а пятилетнюю внучку якобы вовсе "хотела продать на органы".
"Муж работал одно время директором при лизинг-бизнесе, потом — главным энергетиком в Бауманском институте. Чтобы она имела должность, он ушёл с должности, а потом, когда начали разводиться, он опять вернулся на работу в должности инженера... Вся наша жизнь поломана. И сына, и внучки, но он (супруг. — Прим. Лайфа) боялся за неё (внучку. — Прим. Лайфа), за жизнь ребёнка", — отметила москвичка.
Также женщина утверждает, что у убитой появился новый мужчина, который якобы приставал и домогался ребёнка, предлагал девочке сигареты и водку.
"Приходил от матери и сдёргивал с неё (ребёнка. — Прим. Лайфа) одеяло утром... Пошёл в ванну к ней, когда она мылась, а мать была за стенкой", — сказала женщина.
Напомним, тело москвички 1985 года рождения с огнестрельными ранениями головы было найдено вечером 21 сентября в подъезде дома на 2-й Владимирской улице. Предварительно следствие установило, что преступление совершил её бывший свёкор. Мотивом, по версии СКР, послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Комментариев: 0