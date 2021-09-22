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Жена застрелившего бывшую невестку москвича заявила, что он боялся за жизнь внучки

Женщина утверждает, что новый сожитель убитой якобы домогался до пятилетней девочки.

22 сентября, 00:37

Жена застрелившего невестку москвича заявила, что он боялся за жизнь внучки. Видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Супруга москвича, который застрелил бывшую невестку, рассказала Лайфу подробности жизни их семьи. Женщина утверждает, что убитая на протяжении двух лет "доводила" родных, а пятилетнюю внучку якобы вовсе "хотела продать на органы".

"Муж работал одно время директором при лизинг-бизнесе, потом — главным энергетиком в Бауманском институте. Чтобы она имела должность, он ушёл с должности, а потом, когда начали разводиться, он опять вернулся на работу в должности инженера... Вся наша жизнь поломана. И сына, и внучки, но он (супруг. Прим. Лайфа) боялся за неё (внучку. — Прим. Лайфа), за жизнь ребёнка", — отметила москвичка.

Также женщина утверждает, что у убитой появился новый мужчина, который якобы приставал и домогался ребёнка, предлагал девочке сигареты и водку.

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"Приходил от матери и сдёргивал с неё (ребёнка. Прим. Лайфа) одеяло утром... Пошёл в ванну к ней, когда она мылась, а мать была за стенкой", — сказала женщина.

Напомним, тело москвички 1985 года рождения с огнестрельными ранениями головы было найдено вечером 21 сентября в подъезде дома на 2-й Владимирской улице. Предварительно следствие установило, что преступление совершил её бывший свёкор. Мотивом, по версии СКР, послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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