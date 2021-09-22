Жена застрелившего бывшую невестку москвича заявила, что он боялся за жизнь внучки

Жена застрелившего невестку москвича заявила, что он боялся за жизнь внучки. Видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Супруга москвича, который застрелил бывшую невестку, рассказала Лайфу подробности жизни их семьи. Женщина утверждает, что убитая на протяжении двух лет "доводила" родных, а пятилетнюю внучку якобы вовсе "хотела продать на органы".

"Муж работал одно время директором при лизинг-бизнесе, потом — главным энергетиком в Бауманском институте. Чтобы она имела должность, он ушёл с должности, а потом, когда начали разводиться, он опять вернулся на работу в должности инженера... Вся наша жизнь поломана. И сына, и внучки, но он (супруг. — Прим. Лайфа) боялся за неё (внучку. — Прим. Лайфа), за жизнь ребёнка", — отметила москвичка.

Также женщина утверждает, что у убитой появился новый мужчина, который якобы приставал и домогался ребёнка, предлагал девочке сигареты и водку.

"Приходил от матери и сдёргивал с неё (ребёнка. — Прим. Лайфа) одеяло утром... Пошёл в ванну к ней, когда она мылась, а мать была за стенкой", — сказала женщина.