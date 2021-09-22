Космонавт на МКС сообщил о появлении запаха в модуле "Звезда"

Российские космонавты на борту МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда", появившемся при работе системы кондиционирования воздуха (СКВ). Это следует из переговоров экипажа с Землёй, которые транслировало NASA.

"Мне кажется, что он стал меньше", — сказал космонавт Олег Новицкий специалисту подмосковного Центра управления полётами.

Специалист ЦУП отметил, что сейчас обе системы СКВ отключены от питания. Он попросил экипаж протереть место возможного появления запаха салфеткой для дальнейшего анализа специалистами на Земле. Также космонавтам при необходимости порекомендовали включить систему очистки воздуха.