Проснувшийся вулкан хоронит под лавой испанский остров, и от этих видео стынет кровь в жилах

В течение недели на испанском острове Пальма наблюдалась повышенная сейсмическая активность. Всего специалисты зафиксировали более 22 тысяч подземных толчков. Когда 19 сентября начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, многие называли этот день историческим, ведь последний раз масштабное извержение на острове происходило в 1971 году. Но уже скоро стало ясно, что наслаждаться зрелищем не придётся — лава спустилась до жилых домов.

Кадры из видео © Twitter / jlromandiaz

"Зрелищное природное явление, с одной стороны, и трагедия для семей, которые теряют все, — с другой"

Кадры из видео © Twitter / alejandrogueztv

Лава проникает в дома, и очевидцы снимают пугающие видео

Кадры из видео © Twitter / RCR750

Сообщений о жертвах извержения пока нет. Однако пострадали десятки местных семей. Наступающая лава поглощала жилища, а ветхие постройки складывались как карточные домики, как только раскалённая масса подходила к ним.

Кадры из видео © Twitter / jlromandiaz

Власти эвакуировали уже более пяти тысяч человек

Кадры из видео © Twitter / Maroc_Morocco__

"Это самая настоящая катастрофа"

Кадры из видео © Twitter / octa_caraballo

"Когда у тебя на заднем дворе извергается вулкан…"

Кадры из видео © Twitter / PeeDee_WxSC

"Лава на острове Пальма разрушает всё на своём пути"

Кадры из видео © Twitter / ACFIPRESS

"Детальное видео от местных пожарных. Поток лавы продолжает двигаться вниз к морю"

Кадры из видео © Twitter / europapress

Но даже среди такого ужаса есть кадры, которые согревают сердце.

Пожарные спасли коз из затопленного лавой района Пальмы, Испания. Они поспешили на выручку, прилетев с другого острова — Гран-Канарии.