Проснувшийся вулкан хоронит под лавой испанский остров, и от этих видео стынет кровь в жилах
Два дня назад на одном из Канарских островов, Пальме, началось извержение вулкана. Сначала трудно было предсказать грядущие разрушения, но уже через сутки лава лишила крова десятки семей.
Кадры из видео © Twitter / RCR750, Maroc_Morocco__
В течение недели на испанском острове Пальма наблюдалась повышенная сейсмическая активность. Всего специалисты зафиксировали более 22 тысяч подземных толчков. Когда 19 сентября начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, многие называли этот день историческим, ведь последний раз масштабное извержение на острове происходило в 1971 году. Но уже скоро стало ясно, что наслаждаться зрелищем не придётся — лава спустилась до жилых домов.
"Зрелищное природное явление, с одной стороны, и трагедия для семей, которые теряют все, — с другой"
Кадры из видео © Twitter / alejandrogueztv
Лава проникает в дома, и очевидцы снимают пугающие видео
Кадры из видео © Twitter / RCR750
Сообщений о жертвах извержения пока нет. Однако пострадали десятки местных семей. Наступающая лава поглощала жилища, а ветхие постройки складывались как карточные домики, как только раскалённая масса подходила к ним.
Власти эвакуировали уже более пяти тысяч человек
Кадры из видео © Twitter / Maroc_Morocco__
"Это самая настоящая катастрофа"
Кадры из видео © Twitter / octa_caraballo
"Когда у тебя на заднем дворе извергается вулкан…"
Кадры из видео © Twitter / PeeDee_WxSC
"Лава на острове Пальма разрушает всё на своём пути"
Кадры из видео © Twitter / ACFIPRESS
"Детальное видео от местных пожарных. Поток лавы продолжает двигаться вниз к морю"
Кадры из видео © Twitter / europapress
Но даже среди такого ужаса есть кадры, которые согревают сердце.
Пожарные спасли коз из затопленного лавой района Пальмы, Испания. Они поспешили на выручку, прилетев с другого острова — Гран-Канарии.
Кадры из видео © Reddit / HumansBeingBros
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