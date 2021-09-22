США предъявили требование к России из-за газового кризиса в Европе

Представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить объём поставок газа в Европу через Украину. Об этом он заявил в беседе с Bloomberg.

"В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину", — заявил американский чиновник и упрекнул Москву в желании ускорить запуск "Северного потока — 2".