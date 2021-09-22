США предъявили требование к России из-за газового кризиса в Европе
Представитель американского Госдепа Хохштейн заявил, что РФ должна обеспечить Старый свет топливом через Украину.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить объём поставок газа в Европу через Украину. Об этом он заявил в беседе с Bloomberg.
По словам Хохштейна, отказ "Газпрома" забронировать дополнительные объёмы транзита газа через украинскую территорию на октябрь "вызывает беспокойство".
"В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину", — заявил американский чиновник и упрекнул Москву в желании ускорить запуск "Северного потока — 2".
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Ранее в Европе заявили об угрозе подорожания газа из-за "Северного потока – 2". Эксперта по энергетике Карел Гирман, сотрудничавший с Правительством Украины, утверждает, что причиной роста цен якобы стали спекуляции вокруг пуска газопровода. При этом не все на Западе разделяют это мнение. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рекордный рост цен на газ — временное явление, которое связано с пандемией коронавируса. Политик сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь. В свою очередь, в Еврокомиссии объяснили ситуацию совпадением комплекса объективных факторов, в том числе и экономическим восстановлением стран после пандемии.
Цена на газ в Европе продолжает колебаться. 15 сентября она впервые в истории перевалила за отметку $900 за тысячу кубов. Затем спад сменялся ростом и наоборот. 21 сентября топливо подешевело почти на 4% — до $876. Однако эксперты считают, что газ может подорожать до $1000.
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