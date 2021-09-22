Подведены итоги выборов в Заксобрание Санкт-Петербурга
Больше всего кресел — 29 — получила партия "Единая Россия".
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Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга подвела итоги выборов в законодательное собрание города.
Больше всего кресел — 29 — получила "Единая Россия". На втором месте КПРФ (7), на третьем "Справедливая Россия — За правду" (5). Далее идут ЛДПР, "Новые люди" (по 3) и "Яблоко" (2).
Глава СПбИК Наталья Чечина на итоговом заседании сообщила, что число действительных бюллетеней составило 1 336 231, недействительных — 39 282, утраченных — 194. Явка — 35,2%.
По словам члена городского избиркома Алексея Берёзкина, регистрация избранных кандидатов пройдёт на следующей неделе.
Напомним, трёхдневное голосование на думских и иных выборах завершилось 19 сентября. По итогам 100% обработки протоколов первое место на выборах в Госдуму заняла "Единая Россия" с показателем 49,82%. ЕР также выиграла в голосовании по одномандатным округам. В новом созыве нижней палаты парламента партия получит 324 места.
Также в Госдуму прошли КПРФ (57 мандатов), "Справедливая Россия — За правду" (27), ЛДПР (21), "Новые люди" (13), "Гражданская платформа", "Родина" и Партия роста (по 1). Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября.
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