Умер актёр Уилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе"

Американский актёр Уилли Гарсон, известный своей ролью в сериале "Секс в большом городе", скончался в возрасте 57 лет. Об этом пишет портал TMZ.

По некоторым данным, артист боролся с раком. Однако точная причина смерти Гарсона пока не сообщается. Поклонники и коллеги по цеху уже выражают соболезнования в связи с кончиной артиста. Смерть Гарсона подтвердил его сын Натан в "Инстаграме". Он признался отцу в любви и отметил, что гордится им.

"Я так сильно люблю тебя, папа. Покойся с миром. Я так рад, что ты разделил со мной все свои приключения и сумел так многого добиться. Я так горжусь тобой. Я всегда буду любить тебя, но я думаю, что тебе пора отправиться в собственное приключение. <…> Ты всегда был самым крутым, смешным и умным человеком, которого я знал", — написал он.

Уилли Гарсон должен был снова сыграть близкого друга Кэрри Брэдшоу Стэнфорда Блэтча в перезапуске "Секса в большом городе". Съёмки сериала начались в июне этого года. Последний раз на съёмочной площадке актёр появлялся 24 июля. Он участвовал в сцене с Сарой Джессикой Паркер и комиком Марио Кантоне. Гарсон сыграл около 170 ролей, большинство из которых — второго плана. Поклонники знают его в том числе как мошенника Моззи из "Белого воротничка".

Гарсон сыграл около 170 ролей, большинство из которых — второго плана. Поклонники знают его в том числе как мошенника Моззи из "Белого воротничка". Также он снимался в таких сериалах как "Друзья", "Твин Пикс", "Секретные материалы" и фильмах "День сурка", "Скала", "Дикое сердце", "Маленький Манхэттен", "Между небом и землёй".