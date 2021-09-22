На российских дорогах появится новый дорожный знак
Его образец представят 19 октября на международном Форуме инновационных транспортных технологий.
Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев
Новый дорожный знак "въезд беспилотникам запрещён" планируется ввести в России в 2025 году, на нём будет изображена перечеркнутая буква "А". Об этом сообщила представителя рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.
По её словам, в скором времени на дороги Москвы и ряда других регионов выйдут автоматизированные автомобили, на которых должен будет присутствовать опознавательный знак "А" - "Автономное вождение".
"Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак "Въезд беспилотникам запрещён", который ограничит движение беспилотных автомобилей в определённых местах", - отметила Коршикова в беседе с РИА "Новости".
Представитель "Автонет" добавила, что проект обсуждают с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. Образец знака представят 19 октября на международном Форуме инновационных транспортных технологий., организованным "Автонет".
Ранее Лайф писал о том, что с 1 сентября в России ввели новый дорожный знак 6.22, который заменил аналогичную табличку 8.23 "Фотовидеофиксация".
Комментариев: 0