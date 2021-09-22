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Поможет солдатам целиться и стрелять : В России разрабатывают умный автомат

От военнослужащего потребуется только дать разрешение, нажав на спусковой крючок.

22 сентября, 03:04

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

В России началось создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей, который сможет самостоятельно идентифицировать цели, прицеливаться и стрелять, солдату нужно будет лишь принять решение о поражении. Об этом рассказал главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

Он сообщил, что отдельные элементы системы уже созданы, их впервые продемонстрировали главе Минобороны Сергею Шойгу в рамках недавнего международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела", — приводит слова Уржумцева РИА "Новости".

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Отмечается, что умный автомат сможет заменять стрелка при физическом воздействии на элементы оружия. Уржумцев пояснил, что выстрел будет производиться в момент времени, при котором гарантируется поражение цели, "расположенной на той или иной дальности при тех или иных метеорологических и прочих условиях". От солдата потребуется только дать разрешение, нажав на спусковой крючок.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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