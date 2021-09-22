В России началось создание нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей, который сможет самостоятельно идентифицировать цели, прицеливаться и стрелять, солдату нужно будет лишь принять решение о поражении. Об этом рассказал главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

Он сообщил, что отдельные элементы системы уже созданы, их впервые продемонстрировали главе Минобороны Сергею Шойгу в рамках недавнего международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела", — приводит слова Уржумцева РИА "Новости".