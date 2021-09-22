"Россия — основная военная угроза для родины сегодня. Это не Китай, это Россия", — сказал высокопоставленный военный в интервью журналу Air Force Magazine.

Ранее американский политолог, экс-помощник госсекретаря Соединённых Штатов по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл в своей колонке в издании The National Interest заявил, что США потерпят крах в случае войны против России и Китая. По мнению эксперта, борьба сразу против двух держав перенапряжёт силы американской армии, а может быть, даже полностью истощит их.