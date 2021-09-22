"Это не Китай": Генерал США назвал Россию главной военной угрозой
РФ обладает большей военной мощью, чем КНР, считает Глен Ван Херк.
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Россия является главной военной угрозой для США, заявил глава Северного командования американских вооружённых сил Глен Ван Херк.
"Россия — основная военная угроза для родины сегодня. Это не Китай, это Россия", — сказал высокопоставленный военный в интервью журналу Air Force Magazine.
Ван Херк добавил, что Китай — "долгосрочная угроза", но Россия обладает большей военной мощью, в частности подводными лодками, крылатыми ракетами и бомбардировщиками.
Стоит отметить, что Россия неоднократно подчёркивала отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран, в частности США.
Ранее американский политолог, экс-помощник госсекретаря Соединённых Штатов по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл в своей колонке в издании The National Interest заявил, что США потерпят крах в случае войны против России и Китая. По мнению эксперта, борьба сразу против двух держав перенапряжёт силы американской армии, а может быть, даже полностью истощит их.
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