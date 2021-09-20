Поменяться пенсией: Выгодно ли получать пенсионные выплаты за умершего супруга Некоторые граждане РФ пенсионного возраста не знают, что они могут претендовать на выплаты их умершего супруга вместо своей пенсии. Лайф выяснил, в каких случаях это возможно. 19 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) на своём официальном сайте рассказал, что овдовевшие пенсионеры, в случае если размер пенсии их умершего супруга был выше, чем та, которую они сейчас получают, могут рассчитывать на выплаты, получаемые их супругом до смерти (но только заменить меньшую пенсию на большую, а не получать обе). В этом случае переназначение россиянину пенсионных выплат будет произведено как оформление пенсии по потере кормильца, и гражданин в любой момент может вернуться на пенсионное обеспечение, назначенное по старости.

На первый взгляд всё понятно, но на самом деле утверждение, что вдова (вдовец) спокойно может переоформить на себя пенсию умершего, верно лишь отчасти. Для начала, чтобы выполнить этот "переход", потребуется соблюсти два условия.

Во-первых, вдова или вдовец должны быть нетрудоспособны, то есть иметь инвалидность любой группы или достичь пенсионного возраста (в текущем году это женщины 56,5 года и мужчины 61,5 года). Это правило не распространяется на трудоспособного гражданина, если он не работает, но занимается уходом за детьми, братьями, сёстрами или внуками умершего супруга, которым не исполнилось 14 лет.

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Во-вторых, пенсионные выплаты умершего должны быть постоянным и основным источником средств для пережившего супруга. Это не значит, что у вдовы (вдовца) не может наличествовать собственный доход (например своя пенсия или доход от сдачи внаём дачи или квартиры), но важно, чтобы получаемые средства были в совокупности меньше, чем пенсия умершего супруга. И только в этом случае вдова (вдовец) могут быть признаны нуждающимися в пенсии по потере кормильца.

Когда поменяться пенсией выгодно

Переживший супруг, если он попадает под перечисленные критерии, не будет получать именно пенсию покойного, а может претендовать на другую пенсию (по потере кормильца). И размер нового пенсионного пособия может быть иным, чем он был при жизни супруга, иногда — не в большую сторону и вот почему: согласно российскому законодательству пенсия по случаю потери кормильца состоит из фиксированной выплаты и страховой части. В нынешнем году фиксированная выплата — это 3022,24 рубля, что ровно в два раза ниже, чем пенсия по старости (6044,48 руб.), а страховая зависит от стажа и заработной платы скончавшегося кормильца.

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То есть, надо понимать, что при переходе пережившего супруга на пенсию по потере кормильца он будет получать не весь размер пенсии скончавшегося — в неё не войдут доплаты и надбавки (например: по инвалидности, как ребёнку войны, за северный или сельский стаж и т.д.). Кроме того, такая пенсия не повышается при достижении 80-летнего возраста.

Конечно, у каждого пенсионера, пережившего своего супруга, ситуация индивидуальна, но есть несколько принципиальных моментов, которые могут помочь определиться, а стоит ли вообще затевать переход. Прежде всего надо понимать, что если страховой стаж умершего супруга мал, то пенсия по случаю потери кормильца будет близка к значениям аналогичного социального пособия (в этом году — 5796,76 рубля), а вот если наоборот, у супруга был большой стаж и хорошие заработки, то переход может быть очень выгоден.

Как оформить обмен

Так как установление того или иного вида пенсии в РФ возможно только по заявлению, логичнее всего ещё до принятия решения о целесообразности перехода с одного вида пенсии на другой обратиться в отделение ПФР. Его сотрудники обязаны провести все необходимые расчёты с точки зрения выгодности для обратившегося.

В отдельных случаях могут потребоваться документы, подтверждающие, что вдова (вдовец) состояла на иждивении мужа до его смерти (как правило, запрашивают справки: о доходе обоих супругов и выписку из домовой книги, чтобы подтвердить факт совместного проживания), а также данные или документы об утрате источника к существованию (например трудовая книжка человека, пережившего своего супруга, с записью о его увольнении или документы об установлении инвалидности).

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Важно: обратиться за оформлением перехода с одного вида пенсии на другой можно вне зависимости от того, сколько времени прошло после смерти кормильца — хоть несколько месяцев, хоть несколько лет.

— Как правило, пенсию по случаю потери кормильца назначают в одной из двух ситуаций: либо если переживший супруг изначально был иждивенцем (то есть умерший его полностью обеспечивал официально), либо переживший гражданин со смертью супруга утратил средства к своему существованию, — рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — В первом случае закон предусматривает выплату вдове (вдовцу) не только вновь назначенной пенсии, но и начисления за тот период, с которого умерший перестал получать положенные выплаты, но не более чем за год. А во втором случае — пенсия должна назначаться со дня обращения в ПФР.

Конечно, бывает, что и пенсионеры заключают новый брак. В этом случае согласно закону "О страховых пенсиях", если на дату заключения нового брака страховая пенсия по потере кормильца была назначена, то она сохраняется, даже если у нового супруга есть свой более высокий доход.

Авторы Максим Греков