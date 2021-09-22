Эксперты "Яндекс.Погоды" проанализировали данные метеонаблюдения с 2011 по 2020 год и подсчитали среднее число дождливых октябрьских дней в городах с населением более миллиона человек. Исследование есть в распоряжении Лайфа.

Согласно результатам, чаще всего осадки в октябре шли в Перми (13,4 дождливых дня за месяц). А вот стереотипно дождливый Санкт-Петербург занял только четвёртое место (11,1). Его немного опередили Екатеринбург и Новосибирск (по 11,2). Москва в списке расположилась на девятой позиции (9,7).

Отмечается, что дождливыми считались дни, в которые выпадало больше 1 мм осадков. Самыми "засушливыми" среди городов-миллионников оказались Волгоград и Ростов-на-Дону: в последние десять лет дождливыми там были в среднем пять-шесть дней октября. При этом в Ростове за эти шесть дней на город выливалось почти столько же воды (54 мм), сколько на Санкт-Петербург за 11. Если пересчитать общее количество осадков на число дождливых дней, получится, что средний ростовский дождь на 70% сильнее среднего по городам-миллионникам.

Фото © "Яндекс.Погода"

"Людям всегда интересно, будет ли дождь. От этого зависит, как одеться, брать ли зонт и стоит ли вообще идти на улицу. На эти вопросы отлично отвечает карта осадков, которая показывает перемещение дождевых облаков. Составлять карту осадков вместе с нами может любой человек, сообщая нам о дожде через сайт или мобильное приложение. И чем больше сообщений будут присылать люди, тем точнее будет карта и меньше промокших прохожих", — пояснил руководитель группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Уточняется, что "Яндекс.Погода" строит прогноз с помощью собственной технологии Meteum 2.0. Это первая в мире технология метеопрогнозирования на основе машинного обучения, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.