Зеленский заявил, что Киев приготовился к консультациям по "Северному потоку - 2"

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Во время переговоров украинский лидер заявил о готовности Киева к консультациям по энергетической безопасности в связи с ситуацией вокруг "Северного потока - 2".

"Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку - 2", а также другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы", - цитирует слова Зеленского пресс-служба его офиса.

По словам лидера Незалежной, проект "Северный поток - 2" является прежде всего "вызовом" для европейского региона.