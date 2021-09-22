Зеленский заявил, что Киев приготовился к консультациям по "Северному потоку - 2"
Лидер Незалежной считает, что газопровод является "вызовом" для европейского региона.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Константин Сазончик
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Во время переговоров украинский лидер заявил о готовности Киева к консультациям по энергетической безопасности в связи с ситуацией вокруг "Северного потока - 2".
"Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку - 2", а также другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы", - цитирует слова Зеленского пресс-служба его офиса.
По словам лидера Незалежной, проект "Северный поток - 2" является прежде всего "вызовом" для европейского региона.
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Также стороны обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС, который намечен на 12 октября. Кроме того, Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за участие Евросоюза в так называемой "Крымской платформе".
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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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