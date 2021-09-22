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Пушков назвал условие для полного прекращения контактов между Россией и ЕС

Вместе с тем сенатор считает, что такое развитие событий "нереально". По мнению парламентария, конкретных решений со стороны Запада не будет и, соответственно, РФ реагировать не на что.

22 сентября, 04:26
<p>Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Сенатор Алексей Пушков назвал реальное непризнание результатов выборов в Госдуму со стороны Евросоюза предпосылкой для "политической войны" между Москвой и ЕС. Об этом он заявил в беседе с газетой "Взгляд".

По словам политика, есть только один документ, призывающий страны ЕС не признавать результаты при выявлении нарушений международного права, а именно резолюция Европарламента от 16 сентября, которая имеет рекомендательный характер.

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"Что означает для ЕС не признать результаты российских выборов? В таком случае они будут вынуждены перестать общаться со всей законодательной властью в России и должны выступать за исключение нашей страны из Совета Европы, куда они сами же настойчиво приглашали нас вернуться в 2019 году. <…> Это означает политическую войну и практически полное прекращение контактов с Россией", сказал Пушков.

По его словам, это "нереально". Пушков считает, что "со стороны ЕС могут прозвучать различные заявления, но дальше этого лидеры Запада не пойдут".

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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