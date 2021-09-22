Пушков назвал условие для полного прекращения контактов между Россией и ЕС
Вместе с тем сенатор считает, что такое развитие событий "нереально". По мнению парламентария, конкретных решений со стороны Запада не будет и, соответственно, РФ реагировать не на что.
Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Сенатор Алексей Пушков назвал реальное непризнание результатов выборов в Госдуму со стороны Евросоюза предпосылкой для "политической войны" между Москвой и ЕС. Об этом он заявил в беседе с газетой "Взгляд".
По словам политика, есть только один документ, призывающий страны ЕС не признавать результаты при выявлении нарушений международного права, а именно резолюция Европарламента от 16 сентября, которая имеет рекомендательный характер.
"Что означает для ЕС не признать результаты российских выборов? В таком случае они будут вынуждены перестать общаться со всей законодательной властью в России и должны выступать за исключение нашей страны из Совета Европы, куда они сами же настойчиво приглашали нас вернуться в 2019 году. <…> Это означает политическую войну и практически полное прекращение контактов с Россией", — сказал Пушков.
По его словам, это "нереально". Пушков считает, что "со стороны ЕС могут прозвучать различные заявления, но дальше этого лидеры Запада не пойдут".
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указала на желание ЕС создать атмосферу запугивания перед выборами в России. Дипломат напомнила, что за день до голосования Европарламент принял "жёсткий" доклад по отношениям с РФ.
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