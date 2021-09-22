Племянница Скрипаля связала новые данные об отравлении с альянсом AUKUS
По мнению родственницы офицера, таким образом Великобритания пытается отвлечь общественность.
Виктория Скрипаль. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Публикация британской полицией новых фактов по уголовному делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть связана с недавним скандалом вокруг нового военного альянса AUKUS. Такое мнение выразила племянница бывшего офицера — Виктория Скрипаль.
"Возня началась почему — Австралия отказала в покупке [подводных лодок] у Франции, будет покупать их у Англии и Америки. Не кажется вам это совпадение удивительным? Сейчас же вся Европа ополчилась против США и Великобритании", — сказала она в беседе с "Лентой.ру".
По её мнению, объявив имя третьего фигуранта, проходящего по "делу Скрипаля", власти Великобритании попытались отвлечь внимание от разразившегося скандала.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Во Франции назвали решение Австралии ударом в спину.
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