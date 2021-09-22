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Племянница Скрипаля связала новые данные об отравлении с альянсом AUKUS

По мнению родственницы офицера, таким образом Великобритания пытается отвлечь общественность.

22 сентября, 05:20
<p>Виктория Скрипаль. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Виктория Скрипаль. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Публикация британской полицией новых фактов по уголовному делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть связана с недавним скандалом вокруг нового военного альянса AUKUS. Такое мнение выразила племянница бывшего офицера — Виктория Скрипаль.

"Возня началась почему — Австралия отказала в покупке [подводных лодок] у Франции, будет покупать их у Англии и Америки. Не кажется вам это совпадение удивительным? Сейчас же вся Европа ополчилась против США и Великобритании", — сказала она в беседе с "Лентой.ру".

По её мнению, объявив имя третьего фигуранта, проходящего по "делу Скрипаля", власти Великобритании попытались отвлечь внимание от разразившегося скандала.

Британия озвучила имя третьего россиянина, проходящего по "делу Скрипаля"

Британия озвучила имя третьего россиянина, проходящего по "делу Скрипаля"

Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Во Франции назвали решение Австралии ударом в спину.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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