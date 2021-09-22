Племянница Скрипаля связала новые данные об отравлении с альянсом AUKUS

Публикация британской полицией новых фактов по уголовному делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть связана с недавним скандалом вокруг нового военного альянса AUKUS. Такое мнение выразила племянница бывшего офицера — Виктория Скрипаль.

"Возня началась почему — Австралия отказала в покупке [подводных лодок] у Франции, будет покупать их у Англии и Америки. Не кажется вам это совпадение удивительным? Сейчас же вся Европа ополчилась против США и Великобритании", — сказала она в беседе с "Лентой.ру".

По её мнению, объявив имя третьего фигуранта, проходящего по "делу Скрипаля", власти Великобритании попытались отвлечь внимание от разразившегося скандала.