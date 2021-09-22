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Минздрав РФ утвердил 12-ю версию рекомендаций по лечению ковида

Методичку подготовили ведущие российские эксперты с учётом накопленных научных данных.

22 сентября, 06:28
<p>Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин </p>

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Минздрав России утвердил двенадцатую версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В новой версии методрекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики CoViD-19, лучевой диагностики; разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных", говорится в сообщении.

В разделе "Патогенетическое лечение" уточнили критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информация о возможных комбинациях препаратов. Добавлен раздел "Антимикотическая терапия" о лечении инвазивного аспергиллёза и инвазивного кандидоза у пациентов с ковидом.

Кроме того, в 12-ю версию рекомендаций добавлена информация о рациональном использовании кислорода у пациентов, в раздел по специфической профилактике коронавируса внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.

В приграничной с Россией провинции Китая выявили новый очаг коронавируса

В приграничной с Россией провинции Китая выявили новый очаг коронавируса

Напомним, ряд экспертов считает, что в России вновь наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, накануне в стране выявили 19 179 новых заболевших, при этом скончалось 812 пациентов — это максимум с конца августа. Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев полагает, что новая волна ковида может начаться в РФ в октябре, а закончиться в январе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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