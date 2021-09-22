Минздрав РФ утвердил 12-ю версию рекомендаций по лечению ковида

Минздрав России утвердил двенадцатую версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В новой версии методрекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики CoViD-19, лучевой диагностики; разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных", — говорится в сообщении.

В разделе "Патогенетическое лечение" уточнили критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информация о возможных комбинациях препаратов. Добавлен раздел "Антимикотическая терапия" о лечении инвазивного аспергиллёза и инвазивного кандидоза у пациентов с ковидом.