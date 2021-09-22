До 43 увеличилось число пострадавших при стрельбе в пермском вузе
Из них в тяжёлом состоянии находится только сам стрелок, который был ранен при задержании.
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До 43 увеличилось число пострадавших при стрельбе в Перми, которую устроил 18-летний студент Пермского государственного университета. Об этом сообщили в краевом Минздраве.
"На сегодняшний день — 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трёх стационарах города Перми", — сообщила глава Минздрава Анастасия Крутень.
В ведомстве уточнили, что у всех находящихся на амбулаторном и стационарном лечении состояние удовлетворительное. В тяжёлом — только сам стрелок. Его состояние медикам по-прежнему не удаётся стабилизировать.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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