До 43 увеличилось число пострадавших при стрельбе в пермском вузе

До 43 увеличилось число пострадавших при стрельбе в Перми, которую устроил 18-летний студент Пермского государственного университета. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

"На сегодняшний день — 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трёх стационарах города Перми", — сообщила глава Минздрава Анастасия Крутень.