Убивший родителей москвич-наркоман всего лишь день назад вернулся с лечения

Подросток, зарезавший собственных родителей в Москве, всего за день до расправы вышел из наркодиспансера. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

16-летний Александр периодически злоупотреблял запрещёнными веществами, из-за чего состоял на учёте в наркодиспансере. За день до трагедии, которая разыгралась в столичной квартире, отец забрал парня с лечебницы, где он последние три недели проходил принудительное лечение.

На следующий день Александр вновь вернулся домой в неадекватном состоянии. Это стало причиной очередного конфликта с родителями. В результате озлобленный подросток схватился за кухонный нож и сперва расправился с отцом, затем с матерью. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики женщины.