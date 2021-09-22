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Убивший родителей москвич-наркоман всего лишь день назад вернулся с лечения

Правоохранителей вызвали соседи, которые услышали крики матери, молившей о помощи.

22 сентября, 07:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Подросток, зарезавший собственных родителей в Москве, всего за день до расправы вышел из наркодиспансера. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

16-летний Александр периодически злоупотреблял запрещёнными веществами, из-за чего состоял на учёте в наркодиспансере. За день до трагедии, которая разыгралась в столичной квартире, отец забрал парня с лечебницы, где он последние три недели проходил принудительное лечение.

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На следующий день Александр вновь вернулся домой в неадекватном состоянии. Это стало причиной очередного конфликта с родителями. В результате озлобленный подросток схватился за кухонный нож и сперва расправился с отцом, затем с матерью. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики женщины.

Напомним, жестокое убийство произошло сегодня ночью в квартире жилого дома на Полярной улице. Подросток доставлен в подразделение СКР для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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