Убивший родителей москвич-наркоман всего лишь день назад вернулся с лечения
Правоохранителей вызвали соседи, которые услышали крики матери, молившей о помощи.
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Подросток, зарезавший собственных родителей в Москве, всего за день до расправы вышел из наркодиспансера. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
16-летний Александр периодически злоупотреблял запрещёнными веществами, из-за чего состоял на учёте в наркодиспансере. За день до трагедии, которая разыгралась в столичной квартире, отец забрал парня с лечебницы, где он последние три недели проходил принудительное лечение.
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На следующий день Александр вновь вернулся домой в неадекватном состоянии. Это стало причиной очередного конфликта с родителями. В результате озлобленный подросток схватился за кухонный нож и сперва расправился с отцом, затем с матерью. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики женщины.
Напомним, жестокое убийство произошло сегодня ночью в квартире жилого дома на Полярной улице. Подросток доставлен в подразделение СКР для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело.
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