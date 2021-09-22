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Каждый второй россиянин сталкивался с мошенниками при поиске работы

При этом каждый пятый житель страны попался на уловки злоумышленников и потерял от 10 до 50 тысяч рублей.

22 сентября, 07:00

Фото © Pixabay

Международный разработчик антивирусных решений ESET выяснил, как часто жители России сталкиваются с мошенниками и чего боятся при устройстве на работу. Исследование есть в распоряжении Лайфа.

По данным экспертов, наткнуться на мошенников при поисках работы боится около 77% потенциальных соискателей. Чаще этот страх встречается у женщин, чем у мужчин (82% против 71%). В топ-5 главных страхов вошли:

  • не получить обещанную оплату;
  • быть втянутым в незаконную деятельность;
  • получить оплату меньше обещанной;
  • тревога за сохранность личных данных;
  • боязнь оказаться в финансовой пирамиде.
Мошенники снова взялись за старую, проверенную схему обмана россиян

Мошенники снова взялись за старую, проверенную схему обмана россиян

Исследование доказало, что страхи россиян чаще всего оправданы. Так, каждый второй житель страны (53%) при поисках работы или устройстве на неё сталкивался со злоумышленниками. Чаще мошенники выдавали себя за потенциального работодателя, выступали от лица рекрутинговых агентств или представителей сетевого бизнеса.

Уточняется, что 45% жертв попались на уловки и потеряли от одной до десяти тысяч рублей. Каждый пятый (20%) лишился от 10 до 50 тыс., 16% — до одной тысячи, 5% — от 50 до 100 тыс. Больше всего не повезло 3%, они расстались с суммами более чем 100 тысяч рублей. Остальные участники опроса затруднились назвать конкретные цифры.

Как мошенники чаще всего выманивают у россиян деньги, рассказали в МВД

Как мошенники чаще всего выманивают у россиян деньги, рассказали в МВД

"Злоумышленники целенаправленно ищут в социальных сетях тех, кто делится статусами о потере или поиске работы. И такая тактика работает — обеспокоенные поиском работы люди готовы платить незнакомцам при обещаниях трудоустройства. Причём жертвами афер становятся как низкоквалифицированные работники, так и соискатели на руководящие позиции", рассказал директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарёв.

Также в ходе исследования удалось определить самые популярные мошеннические схемы. 44% респондентов отметили, что реальная сумма выплат оказывалась в разы меньше обещанной. Ещё в 43% случаев злоумышленники просили оплатить специальные курсы перед вступлением в должность, а в 39% случаев — купить необходимое для работы оборудование. 23% опрошенных рассказали, что мошенники просили деньги за добавление резюме в эксклюзивную базу соискателей, 21% респондентов предлагали платно оформить резюме. В 11% случаев женщинам вместо изначально обещанной предлагали работу в модельном агентстве или в массажном салоне.

Ранее эксперт Алексей Сизов объяснил, как распознать мошенника на сайте частных объявлений. По его словам, схема преступников работает на желании потенциального покупателя сэкономить.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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