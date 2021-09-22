Каждый второй россиянин сталкивался с мошенниками при поиске работы

Международный разработчик антивирусных решений ESET выяснил, как часто жители России сталкиваются с мошенниками и чего боятся при устройстве на работу. Исследование есть в распоряжении Лайфа.

По данным экспертов, наткнуться на мошенников при поисках работы боится около 77% потенциальных соискателей. Чаще этот страх встречается у женщин, чем у мужчин (82% против 71%). В топ-5 главных страхов вошли:

не получить обещанную оплату;

быть втянутым в незаконную деятельность;

получить оплату меньше обещанной;

тревога за сохранность личных данных;

боязнь оказаться в финансовой пирамиде.

Исследование доказало, что страхи россиян чаще всего оправданы. Так, каждый второй житель страны (53%) при поисках работы или устройстве на неё сталкивался со злоумышленниками. Чаще мошенники выдавали себя за потенциального работодателя, выступали от лица рекрутинговых агентств или представителей сетевого бизнеса.

Уточняется, что 45% жертв попались на уловки и потеряли от одной до десяти тысяч рублей. Каждый пятый (20%) лишился от 10 до 50 тыс., 16% — до одной тысячи, 5% — от 50 до 100 тыс. Больше всего не повезло 3%, они расстались с суммами более чем 100 тысяч рублей. Остальные участники опроса затруднились назвать конкретные цифры.

"Злоумышленники целенаправленно ищут в социальных сетях тех, кто делится статусами о потере или поиске работы. И такая тактика работает — обеспокоенные поиском работы люди готовы платить незнакомцам при обещаниях трудоустройства. Причём жертвами афер становятся как низкоквалифицированные работники, так и соискатели на руководящие позиции", — рассказал директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарёв.

Также в ходе исследования удалось определить самые популярные мошеннические схемы. 44% респондентов отметили, что реальная сумма выплат оказывалась в разы меньше обещанной. Ещё в 43% случаев злоумышленники просили оплатить специальные курсы перед вступлением в должность, а в 39% случаев — купить необходимое для работы оборудование. 23% опрошенных рассказали, что мошенники просили деньги за добавление резюме в эксклюзивную базу соискателей, 21% респондентов предлагали платно оформить резюме. В 11% случаев женщинам вместо изначально обещанной предлагали работу в модельном агентстве или в массажном салоне.