Жёсткое ДТП с фурой в Приангарье попало на камеру видеорегистратора

Жёсткое ДТП с фурой в Приангарье унесло жизни двух человек. Видео © LIFE

Два человека погибли в результате жёсткого ДТП в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Авария произошла сегодня утром на трассе Р-255 "Сибирь". Легковой автомобиль Toyota Ipsum плавно выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. При этом избежать столкновения водитель легковушки не пытался до самой последней секунды. Предположительно, он мог уснуть за рулём.

От лобового удара 64-летний владелец "тойоты" и 47-летний пассажир погибли на месте. В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.