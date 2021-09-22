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Жёсткое ДТП с фурой в Приангарье попало на камеру видеорегистратора

Предположительно, водитель легковушки мог уснуть за рулём и выехать на встречку.

22 сентября, 06:58

Жёсткое ДТП с фурой в Приангарье унесло жизни двух человек. Видео © LIFE

Два человека погибли в результате жёсткого ДТП в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Авария произошла сегодня утром на трассе Р-255 "Сибирь". Легковой автомобиль Toyota Ipsum плавно выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. При этом избежать столкновения водитель легковушки не пытался до самой последней секунды. Предположительно, он мог уснуть за рулём.

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От лобового удара 64-летний владелец "тойоты" и 47-летний пассажир погибли на месте. В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

Ранее Лайф писал, что под Саратовом два человека вылетели навстречу фуре и сгорели заживо, запертые в смятом авто.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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