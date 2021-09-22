Мощное землетрясение в прямом эфире застало врасплох австралийских ведущих. Видео © Соцсети

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-востоке Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC News. Подземные толчки застали врасплох ведущих местных новостей во время прямого эфира. Журналистам пришлось прервать выпуск, один из сотрудников предложил покинуть студию, отметив, что "это было мощно".

В результате подземных толчков по всей стране оказалось повреждено по меньшей мере 46 домов. О пострадавших и жертвах не сообщалось. Землетрясение оставило без света некоторые районы Мельбурна, больницы были переведены на резервные генераторы. Для оценки ущерба и помощи жителям на места с наибольшими разрушениями направлены специалисты.

Вслед за основным землетрясением последовало ещё несколько толчков магнитудой 4,1 и 3,1. При этом эксперты не исключают, что афтершоки могут беспокоить местных жителей ещё несколько месяцев. Сегодняшнее землетрясение назвали одним из самых мощных в Австралии за последние несколько десятков лет.