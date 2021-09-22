За неделю до нападения на вуз пермский стрелок хвастался подруге своим арсеналом
Девушку поразило, насколько быстро и ловко он заряжал и разряжал патроны в оружии.
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За неделю до нападения на Пермский государственный университет 18-летний Тимур Б. показывал подруге детства свой арсенал и демонстрировал, как хорошо он обращается с оружием. Об этом девушка рассказала на допросе в полиции.
Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, 9 сентября студент пригласил подругу к себе домой, открыл металлический сейф и достал из него ружьё. Парень также хвастался жилеткой, набитой патронами, каской чёрного цвета и ножом с 15-сантиметровым лезвием. Подруга спросила Тимура, зачем ему столько боеприпасов, но тот, по её словам, лишь усмехнулся в ответ, после чего начал заряжать и разряжать ружьё. Девушка отметила, что получалось это у него довольно ловко.
По данным источника, в разговоре с приятельницей студент нередко поднимал тему атак на образовательные учреждения, в подробностях описывая действия нападавших. При этом он никогда не осуждал, но и не поддерживал преступников. 20 сентября, узнав о стрельбе, подруга хотела написать Тимуру в соцсетях, но его страница уже была заблокирована, в этот момент у девушки промелькнула мысль, что на вуз напал именно её приятель, поскольку накануне он снова показывал ей ружьё с патронами.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу.
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