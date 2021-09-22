За неделю до нападения на вуз пермский стрелок хвастался подруге своим арсеналом

За неделю до нападения на Пермский государственный университет 18-летний Тимур Б. показывал подруге детства свой арсенал и демонстрировал, как хорошо он обращается с оружием. Об этом девушка рассказала на допросе в полиции.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, 9 сентября студент пригласил подругу к себе домой, открыл металлический сейф и достал из него ружьё. Парень также хвастался жилеткой, набитой патронами, каской чёрного цвета и ножом с 15-сантиметровым лезвием. Подруга спросила Тимура, зачем ему столько боеприпасов, но тот, по её словам, лишь усмехнулся в ответ, после чего начал заряжать и разряжать ружьё. Девушка отметила, что получалось это у него довольно ловко.