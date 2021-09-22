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Обучение в пермском вузе после стрельбы возобновят 27 сентября

По уточнённым данным, в результате трагедии погибло шесть человек и пострадало 43.

22 сентября, 07:00
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где шесть человек погибли и 43 пострадали в результате стрельбы, с 27 сентября возобновят обучение. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Давайте в понедельник (27 сентября. — Прим. Лайфа) посмотрим, как начнётся процесс обучения", — сказал он на заседании краевого правительства.

Махонин добавил, что лично встретится и поговорит с преподавателями и студентами университета.

До 43 увеличилось число пострадавших при стрельбе в пермском вузе

До 43 увеличилось число пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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