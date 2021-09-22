Обучение в пермском вузе после стрельбы возобновят 27 сентября
По уточнённым данным, в результате трагедии погибло шесть человек и пострадало 43.
Фото © LIFE
В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где шесть человек погибли и 43 пострадали в результате стрельбы, с 27 сентября возобновят обучение. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
"Давайте в понедельник (27 сентября. — Прим. Лайфа) посмотрим, как начнётся процесс обучения", — сказал он на заседании краевого правительства.
Махонин добавил, что лично встретится и поговорит с преподавателями и студентами университета.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
Комментариев: 0