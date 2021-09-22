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Эрдогана пригласили в Крым после заявления об "аннексии" полуострова

Ему предложили посетить регион и лично увидеть, как он живёт и развивается.

22 сентября, 07:32

Фото © Eduardo Munoz-Pool / Getty Images

Анкаре могут дорого обойтись недружественные выпады в адрес Москвы, и таких примеров в истории уже немало. Об этом заявил глава Комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ответ на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Генассамблее ООН о сохранении целостности Украины и якобы "аннексии" полуострова.

"Эрдоган может лично приехать в Крым и убедиться, как живёт и развивается многонациональный Крым, где гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар", — сказал он РИА "Новости", отметив, что Анкара "наступает на одни и те же грабли".

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Напомним, ранее МИД Турции назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. В Анкаре заявили, что "продолжают поддерживать территориальную целостность Украины" и "считают незаконным присоединение Крыма".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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