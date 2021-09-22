Два лекарства от рака оказались способны блокировать размножение коронавируса

Два лекарства от рака помогают блокировать размножение коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании учёных из Ливерпульского университета, результаты которого были опубликованы на портале Phys.org.

Согласно полученным данным, экспериментальное средство от онкологии Бафетиниб и одобренный препарат Сорафениб, которые используют для лечения рака почек и печени, ингибируют, то есть замедляют вирус SARS-CoV-2. При этом использование лекарства не вызывает патологических изменений в клетках человека.

Также в ходе исследования учёные обнаружили ранее неизвестные места расщепления в нескольких вирусных белках, два из которых являются основными мишенями для антител и вакцин. По мнению специалистов, полученные данные будут иметь большое значение для разработки терапевтической стратегии.