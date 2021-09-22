Почти 40 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида

Полный курс вакцинации от коронавируса в России прошло почти 40 млн человек. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня почти 40 млн человек в Российской Федерации взрослых привиты против коронавируса полностью", — сказала она в программе "Поздняков" на НТВ.