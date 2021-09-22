Почти 40 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не уточнила количество граждан, сделавших по одной прививке.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Полный курс вакцинации от коронавируса в России прошло почти 40 млн человек. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня почти 40 млн человек в Российской Федерации взрослых привиты против коронавируса полностью", — сказала она в программе "Поздняков" на НТВ.
А ранее иммунолог Николай Крючков объяснил, в каких случаях можно идти на ревакцинацию от ковида досрочно. Она может понадобиться, когда у человека сильно ослаблен иммунитет. Также это допустимо для глубоко пожилых.
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