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Почти 40 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не уточнила количество граждан, сделавших по одной прививке.

22 сентября, 07:52
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Полный курс вакцинации от коронавируса в России прошло почти 40 млн человек. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня почти 40 млн человек в Российской Федерации взрослых привиты против коронавируса полностью", сказала она в программе "Поздняков" на НТВ.

Иммунолог развеял популярный миф о повторной вакцинации от ковида

Иммунолог развеял популярный миф о повторной вакцинации от ковида

А ранее иммунолог Николай Крючков объяснил, в каких случаях можно идти на ревакцинацию от ковида досрочно. Она может понадобиться, когда у человека сильно ослаблен иммунитет. Также это допустимо для глубоко пожилых.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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