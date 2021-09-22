НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МВД предложили ещё больше упростить правила техосмотра

В Минтрансе пока с выдвинутыми послаблениями не согласились, но готовы их обсуждать.

22 сентября, 07:49
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

МВД России предложило отказаться ещё от ряда процедур при проведении техосмотра. Речь идёт о проверке уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а также наличия трещин на лобовом стекле у легковых машин. Упростить также предлагается проверку замков дверей и механизмов регулировки сидений, систем обогрева и обдува ветрового стекла.

Как уточняет "Коммерсант", данная инициатива касается подготовленных Минтрансом поправок к постановлению правительства № 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств", где предложено упростить техосмотр для тех авто, которые всё ещё будут обязаны проходить диагностику (грузовики, автобусы и такси). Ведомство считает, что количество обязательных пунктов для проверки можно сократить с 82 до 59. По данным издания, Минтранс с предложением МВД пока не согласился, но готов обсуждать и вырабатывать компромиссное решение.

Автоюрист рассказал о последствиях отмены обязательного техосмотра

Автоюрист рассказал о последствиях отмены обязательного техосмотра

Ранее партия "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра. Предполагается, что процедура останется обязательной для коммерческого автотранспорта.

Шкуматов назвал исторической инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра

Шкуматов назвал исторической инициативу "Единой России" об отмене обязательного техосмотра

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1