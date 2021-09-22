В МВД предложили ещё больше упростить правила техосмотра

МВД России предложило отказаться ещё от ряда процедур при проведении техосмотра. Речь идёт о проверке уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а также наличия трещин на лобовом стекле у легковых машин. Упростить также предлагается проверку замков дверей и механизмов регулировки сидений, систем обогрева и обдува ветрового стекла.

Как уточняет "Коммерсант", данная инициатива касается подготовленных Минтрансом поправок к постановлению правительства № 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств", где предложено упростить техосмотр для тех авто, которые всё ещё будут обязаны проходить диагностику (грузовики, автобусы и такси). Ведомство считает, что количество обязательных пунктов для проверки можно сократить с 82 до 59. По данным издания, Минтранс с предложением МВД пока не согласился, но готов обсуждать и вырабатывать компромиссное решение.