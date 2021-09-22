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Попова заявила о высоком удельном весе россиян с иммунитетом к ковиду

Также в последние дни растёт количество людей, которые поменяли своё отношение к прививке и прошли вакцинацию.

22 сентября, 08:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России достаточно большое количество людей имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

"Сегодня у нас достаточно высокий уже удельный вес [имеющих иммунитет к коронавирусу]. Да, конечно, нужно выше, нужно вдвое выше, спора нет. Но сегодня количество людей, которые уже имеют иммунитет, привились большей частью или переболели меньшей частью, но они имеют иммунитет", — сказала она.

Попова отметила, что в последние дни растёт количество людей, которые поменяли своё отношение к прививке от ковида и прошли вакцинацию. Однако таких россиян должно быть ещё больше, чтобы успеть до нового роста заболеваемости.

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Ранее Попова сообщила о том, что почти 40 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида. При этом она не уточнила количество граждан, сделавших по одной прививке.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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