Попова заявила о высоком удельном весе россиян с иммунитетом к ковиду
Также в последние дни растёт количество людей, которые поменяли своё отношение к прививке и прошли вакцинацию.
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В России достаточно большое количество людей имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Поздняков" на НТВ.
"Сегодня у нас достаточно высокий уже удельный вес [имеющих иммунитет к коронавирусу]. Да, конечно, нужно выше, нужно вдвое выше, спора нет. Но сегодня количество людей, которые уже имеют иммунитет, привились большей частью или переболели меньшей частью, но они имеют иммунитет", — сказала она.
Попова отметила, что в последние дни растёт количество людей, которые поменяли своё отношение к прививке от ковида и прошли вакцинацию. Однако таких россиян должно быть ещё больше, чтобы успеть до нового роста заболеваемости.
Ранее Попова сообщила о том, что почти 40 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида. При этом она не уточнила количество граждан, сделавших по одной прививке.
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