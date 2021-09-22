Австрийский вуз допустил до занятий студентов, привитых "Спутником V"
Университет является вторым по величине высшим учебным заведением в стране.
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Австрийский университет Карла Франценса в городе Граце признал вакцинацию российским "Спутником V" достаточной для допуска студентов к занятиям. Университет признал вакцину наравне с другими одобренными в ЕС препаратами, сообщает издание The Epoch Times.
Таким образом, второе по величине высшее учебное заведение Австрии стало первым вузом в стране, одобрившим сертификат вакцинации "Спутником V". Студентам, которые были полностью вакцинированы российским препаратом, университет выдаст специальный пропуск, на котором помимо фотографии учащегося есть его имя, а также номер аттестата об образовании.
Ранее стало известно, что Эстония разрешила въезд в страну привитым "Спутником V". Отмечается, что туристы должны предоставить документ, выданный компетентным органом, свидетельствующий о вакцинации.
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