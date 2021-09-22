Австрийский вуз допустил до занятий студентов, привитых "Спутником V"

Австрийский университет Карла Франценса в городе Граце признал вакцинацию российским "Спутником V" достаточной для допуска студентов к занятиям. Университет признал вакцину наравне с другими одобренными в ЕС препаратами, сообщает издание The Epoch Times .

Таким образом, второе по величине высшее учебное заведение Австрии стало первым вузом в стране, одобрившим сертификат вакцинации "Спутником V". Студентам, которые были полностью вакцинированы российским препаратом, университет выдаст специальный пропуск, на котором помимо фотографии учащегося есть его имя, а также номер аттестата об образовании.