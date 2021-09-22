В Пермь прибыл председатель СК Бастрыкин
Глава ведомства посетит место трагедии в здании местного госуниверситета и заслушает доклады о ходе расследования.
Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе со следственно-оперативной группой прибыл в Пермь, где 20 сентября первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ожидается, что глава СК посетит место трагедии и заслушает доклады о ходе расследования.
"Самолёт с Бастрыкиным и следственно-оперативной группой приземлился в Перми", — сказал собеседник агентства.
Напомним, что стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров в чёрной одежде, каске и с оружием зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сегодня президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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