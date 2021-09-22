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В Пермь прибыл председатель СК Бастрыкин

Глава ведомства посетит место трагедии в здании местного госуниверситета и заслушает доклады о ходе расследования.

22 сентября, 09:28
<p>Александр Бастрыкин.</p><p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/press/events/item/1611861/?tab=images" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Следственного комитета </a></p>

Александр Бастрыкин.

Фото © Пресс-служба Следственного комитета

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе со следственно-оперативной группой прибыл в Пермь, где 20 сентября первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ожидается, что глава СК посетит место трагедии и заслушает доклады о ходе расследования.

"Самолёт с Бастрыкиным и следственно-оперативной группой приземлился в Перми", — сказал собеседник агентства.

До 43 увеличилось число пострадавших при стрельбе в пермском вузе

До 43 увеличилось число пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Напомним, что стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров в чёрной одежде, каске и с оружием зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сегодня президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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