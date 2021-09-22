В Пермь прибыл председатель СК Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе со следственно-оперативной группой прибыл в Пермь, где 20 сентября первокурсник Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ожидается, что глава СК посетит место трагедии и заслушает доклады о ходе расследования.