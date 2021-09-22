Путин наградил орденом Мужества героя-полицейского, обезвредившего пермского стрелка

Напомним, именно младший лейтенант Константин Калинин и его напарник Владимир Макаров первыми из правоохранителей оказались на месте стрельбы в Пермском госуниверситете. Они оформляли ДТП неподалёку, когда очевидцы рассказали им о произошедшем. Полицейские отправились к зданию вуза, и пока Макаров помогал людям эвакуироваться — Калинин отправился искать стрелка. Вскоре он услышал звуки выстрелов и шаги молодого человека. Полицейский крикнул вооружённому студенту: "Бросай!" — но тот не ответил, а начал стрелять. Тогда младший лейтенант ранил злоумышленника ответным огнём. На это ушло всего полторы секунды, говорит герой.