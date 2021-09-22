Путин наградил орденом Мужества героя-полицейского, обезвредившего пермского стрелка
Напарник Константина Калинина — старший лейтенант Владимир Макаров награждён медалью "За отличие в охране общественного порядка".
Фото © МВД РФ
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз в Перми. Напарник сотрудника ДПС — старший лейтенант Владимир Макаров удостоен медали "За отличие в охране общественного порядка".
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга", — говорится в тексте указа.
Константин Калинин и Владимир Макаров. Фото © МВД РФ
Напомним, именно младший лейтенант Константин Калинин и его напарник Владимир Макаров первыми из правоохранителей оказались на месте стрельбы в Пермском госуниверситете. Они оформляли ДТП неподалёку, когда очевидцы рассказали им о произошедшем. Полицейские отправились к зданию вуза, и пока Макаров помогал людям эвакуироваться — Калинин отправился искать стрелка. Вскоре он услышал звуки выстрелов и шаги молодого человека. Полицейский крикнул вооружённому студенту: "Бросай!" — но тот не ответил, а начал стрелять. Тогда младший лейтенант ранил злоумышленника ответным огнём. На это ушло всего полторы секунды, говорит герой.
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Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. По уточнённым данным Минздрава РФ, в результате нападения погибло шесть человек, пострадало 43.
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