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Студентов с правом на оружие предложили ежеквартально проверять у психологов

Дело в том, что у молодых людей в этом возрасте слишком много душевных проблем, с которыми не все самостоятельно способны справиться.

22 сентября, 09:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил отправлять на анализ к психологам студентов высших и среднеспециальных учебных заведений, которые владеют оружием, сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

"Прошу вас оценить целесообразность введения ежеквартальных проверок у психолога, который при выявлении психологического расстройства сможет оперативно сообщить в органы правопорядка о потенциальной угрозе и необходимости полного или временного прекращения права на владение оружием", — говорится в обращении.

Курдесов считает, что ввиду возрастных психологических особенностей учащиеся испытывают многочисленные нагрузки, связанные с взрослением, определением своего будущего места в общественной жизни, личными отношениями. По его мнению, не все молодые люди способны самостоятельно регулировать своё эмоциональное состояние, а наличие у владельцев оружия невыявленных психологических проблем может обернуться трагедией.

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Ранее сообщалось, что полковник полиции в отставке, автор телеграм-канала "Полковник Трифонов" Алексей Трифонов призвал ужесточить процедуру тестирования при получении лицензии на оружие после трагедии в Перми.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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