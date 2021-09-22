Студентов с правом на оружие предложили ежеквартально проверять у психологов

Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил отправлять на анализ к психологам студентов высших и среднеспециальных учебных заведений, которые владеют оружием, сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

"Прошу вас оценить целесообразность введения ежеквартальных проверок у психолога, который при выявлении психологического расстройства сможет оперативно сообщить в органы правопорядка о потенциальной угрозе и необходимости полного или временного прекращения права на владение оружием", — говорится в обращении.

Курдесов считает, что ввиду возрастных психологических особенностей учащиеся испытывают многочисленные нагрузки, связанные с взрослением, определением своего будущего места в общественной жизни, личными отношениями. По его мнению, не все молодые люди способны самостоятельно регулировать своё эмоциональное состояние, а наличие у владельцев оружия невыявленных психологических проблем может обернуться трагедией.