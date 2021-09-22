МВД решило определять внешность убийц по биоматериалу с места преступления

В Министерстве внутренних дел РФ решили выяснить, насколько реально по биоматериалам преступника определить его рост, вес, цвет глаз и другие отличительные признаки вплоть до хронических заболеваний. Тендер на проведение соответствующих исследований был опубликован на сайте ведомства.

Подрядчик, которым выступит центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико", должен будет выяснить, реально ли определить внешность подозреваемого, опираясь лишь на генетический материал с места преступления. Полученные данные классифицируют по четырём признакам: общефизические, функциональные, анатомические признаки наружного строения тела и заболевания.

Также исполнитель должен будет изучить опыт применения генетических материалов российскими и зарубежными криминалистами при раскрытии преступлений. Стоимость работы оценили в 8,8 миллиона рублей. Исходя из полученных в ходе исследования данных, министерство будет ставить вопрос о разработке специальной технологии для её использования в криминалистике.