НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МВД решило определять внешность убийц по биоматериалу с места преступления

Тендер на исследование, стоимость которого оценили в 8,8 млн рублей, выиграл центр репродуктивной медицины "Генетико".

22 сентября, 09:16
<p>Фото © ТАСС / Роман Асечкин</p>

Фото © ТАСС / Роман Асечкин

В Министерстве внутренних дел РФ решили выяснить, насколько реально по биоматериалам преступника определить его рост, вес, цвет глаз и другие отличительные признаки вплоть до хронических заболеваний. Тендер на проведение соответствующих исследований был опубликован на сайте ведомства.

Подрядчик, которым выступит центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико", должен будет выяснить, реально ли определить внешность подозреваемого, опираясь лишь на генетический материал с места преступления. Полученные данные классифицируют по четырём признакам: общефизические, функциональные, анатомические признаки наружного строения тела и заболевания.

В России с начала года по ДНК нашли подозреваемых в 3000 преступлений

В России с начала года по ДНК нашли подозреваемых в 3000 преступлений

Также исполнитель должен будет изучить опыт применения генетических материалов российскими и зарубежными криминалистами при раскрытии преступлений. Стоимость работы оценили в 8,8 миллиона рублей. Исходя из полученных в ходе исследования данных, министерство будет ставить вопрос о разработке специальной технологии для её использования в криминалистике.

Ранее Лайф рассказывал о шокирующей истории из Тюмени, где нашли тело восьмилетней девочки. Вскоре был задержан подозреваемый в расправе, причастность которого была установлена благодаря ДНК-экспертизе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Красноярская полиция сняла новый шедевр — метафорический ужастик о потерявшихся детях

13 сентября, 16:51

В России с начала года по ДНК нашли подозреваемых в 3000 преступлений

29 августа, 02:29

Два лекарства от рака оказались способны блокировать размножение коронавируса

сегодня в 08:48

В Совфеде заявили об "абсолютном беспределе" на Украине после покушения на помощника Зеленского

сегодня в 10:17

Эти четыре знака зодиака расстанутся с любимыми уже к концу сентября, если не послушают астрологов

сегодня в 10:23

Новости партнеров

Layer 1