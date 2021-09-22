СКР показал видео допроса москвича, застрелившего бывшую невестку

Допрос москвича, застрелившего бывшую невестку. Видео © СУ СК России по Москве

СУ СК России по Москве показало видео допроса жителя Москвы, который подозревается в том, что застрелил бывшую супругу сына из-за спора о разделе имущества. На кадрах мужчину спрашивают, признаёт ли он свою вину, и он отвечает утвердительно.

"Предварительно следствием установлено, что преступление совершил бывший свёкор потерпевшей и мотивом послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого", — говорится в сообщении ведомства.