СКР показал видео допроса москвича, застрелившего бывшую невестку
По версии следствия, мотивом для расправы стал бракоразводный процесс и раздел имущества между экс-супругами.
Допрос москвича, застрелившего бывшую невестку. Видео © СУ СК России по Москве
СУ СК России по Москве показало видео допроса жителя Москвы, который подозревается в том, что застрелил бывшую супругу сына из-за спора о разделе имущества. На кадрах мужчину спрашивают, признаёт ли он свою вину, и он отвечает утвердительно.
"Предварительно следствием установлено, что преступление совершил бывший свёкор потерпевшей и мотивом послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что вечером 21 сентября в подъезде дома на 2-й Владимирской улице Москвы было обнаружено тело женщины 1985 года рождения с огнестрельными ранениями головы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи и криминалисты в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли орудие преступления, а также задержали подозреваемого 1955 года рождения. По данным источника Лайфа, он стрелял из карабина "Сайга".
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