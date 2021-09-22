НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СКР показал видео допроса москвича, застрелившего бывшую невестку

По версии следствия, мотивом для расправы стал бракоразводный процесс и раздел имущества между экс-супругами.

22 сентября, 09:09

Допрос москвича, застрелившего бывшую невестку. Видео © СУ СК России по Москве

СУ СК России по Москве показало видео допроса жителя Москвы, который подозревается в том, что застрелил бывшую супругу сына из-за спора о разделе имущества. На кадрах мужчину спрашивают, признаёт ли он свою вину, и он отвечает утвердительно.

"Предварительно следствием установлено, что преступление совершил бывший свёкор потерпевшей и мотивом послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого", — говорится в сообщении ведомства.

Жена застрелившего бывшую невестку москвича заявила, что он боялся за жизнь внучки

Жена застрелившего бывшую невестку москвича заявила, что он боялся за жизнь внучки

Напомним, что вечером 21 сентября в подъезде дома на 2-й Владимирской улице Москвы было обнаружено тело женщины 1985 года рождения с огнестрельными ранениями головы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи и криминалисты в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли орудие преступления, а также задержали подозреваемого 1955 года рождения. По данным источника Лайфа, он стрелял из карабина "Сайга".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

СК задержал подозреваемого в организации убийств через Даркнет

9 сентября, 07:52

Почти 60 человек с травматами устроили разборки со стрельбой на АЗС в Крыму

сегодня в 10:08

Пропавший под Хабаровском Ан-26 совершал наблюдательный полёт

сегодня в 10:07

С 1 января повысят пенсии: в чём уникальность грядущей прибавки и какие ещё доплаты ждут пожилых людей

сегодня в 10:09

В Москве 70-летняя старушка отбилась от грабителя, который пытался вырвать у неё сумку

сегодня в 10:04

Новости партнеров

Layer 1