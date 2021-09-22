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На советника Зеленского Сергея Шефира совершено покушение

Инцидент произошёл недалеко от села Лесники под Киевом: в автомобиль помощника украинского президента попало более десяти пуль.

22 сентября, 08:21
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BUWstQ0jgLq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shefir95</a></p>

Фото © Instagram / shefir95

На советника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. Об этом сообщает издание "Страна.ua", добавляя, что Шефир жив.

"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Шефир жив, не ранен", — рассказал источник издания.


Фото © Телеграм-канал "Политика страны"

Фото © Телеграм-канал "Политика страны"

В МВД Украины эту информацию подтвердили, уточнив, что покушение произошло недалеко от села Лесники под Киевом около 10:00 (совпадает с московским). В автомобиль попало более десяти пуль. Полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших.

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Сергей Шефир — давний товарищ Владимира Зеленского. Он является основателем "Студии Квартал-95", играл в команде КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит", где также выступал и нынешний президент Незалежной. Шефир спродюсировал более десятка фильмов и сериалов, среди них — "Любовь в большом городе – 3", "Ржевский против Наполеона", "8 первых свиданий", "Слуга народа" и "Сваты". 21 мая 2019 года Шефир был назначен первым помощником президента Украины Владимира Зеленского.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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