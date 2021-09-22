На советника Зеленского Сергея Шефира совершено покушение

На советника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. Об этом сообщает издание "Страна.ua", добавляя, что Шефир жив.

"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Шефир жив, не ранен", — рассказал источник издания.



В МВД Украины эту информацию подтвердили, уточнив, что покушение произошло недалеко от села Лесники под Киевом около 10:00 (совпадает с московским). В автомобиль попало более десяти пуль. Полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших.