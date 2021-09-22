Россиянам рассказали, когда начнётся астрономическая осень

Астрономическая осень в России начнётся уже сегодня, 22 сентября, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она заявила, что теперь будет больше пасмурных дней, а осадки приобретут площадной характер.

"Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже десяти градусов, прекращение вегетации растений, не формируется уже хлорофилл в листьях. Всё, природа постепенно засыпает", — цитирует её слова ТАСС.

Как сообщает Московский планетарий, астрономическая осень в 2021 году в Северном полушарии наступит в 22:21 по московскому времени. Главный специалист Гидрометцентра РФ также отметила, что "астрономическая" смена сезона является предвестником "золотой осени", когда листья постепенно окрашиваются в жёлтые и красные оттенки, а затем начинается листопад.