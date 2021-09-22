Студента пермского вуза приняли за второго стрелка из-за гитары в чехле
Старшекурсник пришёл на ежегодное прослушивание, при этом был одет в чёрное.
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Студента пермского вуза, где произошло нападение, Юрия Береснева приняли за второго стрелка из-за одежды и гитары в чехле. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
Береснев в день трагедии пришёл в университет на ежегодное музыкальное прослушивание, взяв с собой гитару в камуфлированном чехле. Он был одет в одежду тёмного цвета и куртку с наклейками. Парню пришлось побеседовать с полицейскими после того, как его по ошибке приняли за второго нападавшего.
"Первое время ходила информация, что нападавших несколько. Эту версию отрабатывали правоохранители. Охранник, видимо, запомнил меня и направил ко мне полицию. Меня досмотрели. Полагаю, что это произошло уже после того, как ликвидировали", — рассказал студент о своей ситуации.
В момент нападения Береснев находился на третьем этаже корпуса вместе со студентками философско-социологического факультета, где они обсуждали кандидатов после прослушивания. Они закрыли дверь на ключ и находились в помещении до прибытия правоохранительных органов.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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