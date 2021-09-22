Студента пермского вуза приняли за второго стрелка из-за гитары в чехле

Студента пермского вуза, где произошло нападение, Юрия Береснева приняли за второго стрелка из-за одежды и гитары в чехле. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

Береснев в день трагедии пришёл в университет на ежегодное музыкальное прослушивание, взяв с собой гитару в камуфлированном чехле. Он был одет в одежду тёмного цвета и куртку с наклейками. Парню пришлось побеседовать с полицейскими после того, как его по ошибке приняли за второго нападавшего.

"Первое время ходила информация, что нападавших несколько. Эту версию отрабатывали правоохранители. Охранник, видимо, запомнил меня и направил ко мне полицию. Меня досмотрели. Полагаю, что это произошло уже после того, как ликвидировали", — рассказал студент о своей ситуации.