Россиян предупредили о скором повышении цен на макароны

Производители макарон в России объявили о дефиците твёрдых сортов пшеницы. Вместе с тем они прогнозируют резкий рост цен на сырьё и комплектующие для макаронного бизнеса, а соответственно, и на сам продукт. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на участников круглого стола, посвящённого ситуации на рынке.

Владелец холдинга "Алтан" Валерий Покорняк сообщил, что на Алтае зерно скупается молниеносно. По его словам, в сентябре цена на пшеницу поднялась примерно на пять-десять тысяч рублей за тонну, ранее цена держалась на уровне 28 тысяч на протяжении примерно восьми месяцев. По мнению производителей, старых запасов зерна хватит примерно до конца 2021 года, что вызывает, по словам гендиректора ОАО "Экстра М", панику на производствах.

Покорняк также отметил, что сейчас "мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США", что привело к повышенному спросу на пшеницу и I, и II класса, а она выращивается в значительно меньших количествах, чем мягкие сорта.

Чтобы снять напряжение на рынке, производители макарон предлагают ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твёрдых сортов. Соответствующее обращение представители рынка направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Владельцы макаронных производств считают, что это вряд ли решит проблему, но в условиях дефицита зерна в целом спрос на неё у экспортёров может значительно вырасти.