Попова заявила о превышении порогового уровня заболеваемости ОРВИ в 61 регионе

Пороговый уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на данный момент превышен более чем в 60 субъектах страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Растут и сезонные вирусные заболевания, и сегодня у нас в 61 субъекте — это достаточно много — превышен пороговый уровень острых респираторных инфекций", — сказала она в интервью в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

В ведомстве также напомнили, что вакцинация против гриппа — основной способ профилактики заболевания. Оптимальное время для этого — период с сентября по ноябрь. По данным Роспотребнадзора, к 21 сентября свыше семи миллионов россиян уже сделали прививку. Это около 4,97% от численности населения страны.