Попова заявила о превышении порогового уровня заболеваемости ОРВИ в 61 регионе
Она напомнила, что вакцинация против гриппа — основной способ профилактики заболевания.
Фото © Pexels
Пороговый уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на данный момент превышен более чем в 60 субъектах страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Растут и сезонные вирусные заболевания, и сегодня у нас в 61 субъекте — это достаточно много — превышен пороговый уровень острых респираторных инфекций", — сказала она в интервью в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.
В ведомстве также напомнили, что вакцинация против гриппа — основной способ профилактики заболевания. Оптимальное время для этого — период с сентября по ноябрь. По данным Роспотребнадзора, к 21 сентября свыше семи миллионов россиян уже сделали прививку. Это около 4,97% от численности населения страны.
А ранее Лайф писал о советах от терапевта, как ускорить выздоровление при ОРВИ. По словам врача, человеку нужно время, чтобы иммунитет сам встал на ноги. Для ускорения процесса можно восполнять недостаток витаминов. Например, нужно следить за витамином D. Также следует высыпаться, нормально питаться и не употреблять алкоголь.
Комментариев: 0