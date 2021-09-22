Бывшая девушка пермского стрелка в момент нападения находилась на территории вуза

По его словам, девушка рассказала полиции, что пришла на учёбу в 11 часов. Во время третьей пары одна из одногруппниц показала ей в Сети новость о том, что в ПГНИУ произошла атака. Студенты начали активно обсуждать происшествие, кто-то запаниковал, однако никаких криков и звуков стрельбы слышно не было, так как здание колледжа расположено дальше всех от главного корпуса. Ключей от кабинета не было, поэтому преподаватель закрыл дверь и стал держать её руками. О происходящем никаких подробностей не поступало, поэтому через некоторое время студенты вышли на улицу, где встретили полицейских. Они попросили учащихся отойти на безопасную дистанцию, территорию университета стали оцеплять.