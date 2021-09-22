Бывшая девушка пермского стрелка в момент нападения находилась на территории вуза
По её словам, после новостей об атаке преподаватель закрыл дверь и стал держать её руками, потому что ключей у них не было.
Фото © Соцсети
Бывшая девушка Тимура Б., устроившего стрельбу в пермском университете, училась в колледже, который расположен на территории ПГНИУ, и в момент нападения находилась там. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его словам, девушка рассказала полиции, что пришла на учёбу в 11 часов. Во время третьей пары одна из одногруппниц показала ей в Сети новость о том, что в ПГНИУ произошла атака. Студенты начали активно обсуждать происшествие, кто-то запаниковал, однако никаких криков и звуков стрельбы слышно не было, так как здание колледжа расположено дальше всех от главного корпуса. Ключей от кабинета не было, поэтому преподаватель закрыл дверь и стал держать её руками. О происходящем никаких подробностей не поступало, поэтому через некоторое время студенты вышли на улицу, где встретили полицейских. Они попросили учащихся отойти на безопасную дистанцию, территорию университета стали оцеплять.
Как сообщает источник, позже девушке стали поступать сообщения о том, что стрельбу устроил её бывший молодой человек, с которым она рассталась около трёх месяцев назад. Она была в шоке. Девушка не подозревала, что Тимур может совершить такие ужасные вещи.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали.
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