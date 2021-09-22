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Экс-возлюбленная пермского стрелка раскрыла причины расставания

По её словам, бывший бойфренд никогда не поднимал на неё голос и не применял силу, но обижал поступками.

22 сентября, 08:15

Фото © Соцсети

18-летний Тимур, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, несколько раз расставался со своей девушкой, а в конце отношений вовсе перестал проявлять к ней интерес. Об этом сама экс-возлюбленная рассказала полицейским на допросе.

По данным источника Лайфа, Кристина (имя изменено) и Тимур познакомились в школе. Первые два года они были не больше чем просто знакомыми, а встречаться начали в седьмом классе. Однако, по словам девушки, отношения прекратились, когда она выяснила, что молодой человек рассылает её личные фотографии друзьям. В девятом классе пара снова сошлась, договорившись, что оставит свои отношения в секрете. Но так продлилось недолго — спустя полгода Тимур нарушил обещание, и ребята разошлись.

Закончив девятый класс, Кристина ушла в колледж, прекратив общение с экс-бойфрендом. В очередной раз отношения возобновились в мае прошлого года и продлились до весны текущего. По словам девушки, ближе к расставанию Тимур перестал проявлять к ней интерес, поэтому пара решила мирно разойтись.

Мать пермского стрелка рассказала о его расставании с девушкой

Мать пермского стрелка рассказала о его расставании с девушкой

Как рассказала полицейским Кристина, бывший парень никогда не проявлял к ней агрессию и даже не повышал голос, но в то же время негативно высказывался о человечестве в целом, говоря о "прогнивших" людях, поддерживая националистические взгляды и осуждая однополые отношения.

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу.

За неделю до нападения на вуз пермский стрелок хвастался подруге своим арсеналом

За неделю до нападения на вуз пермский стрелок хвастался подруге своим арсеналом

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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