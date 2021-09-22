Экс-возлюбленная пермского стрелка раскрыла причины расставания
По её словам, бывший бойфренд никогда не поднимал на неё голос и не применял силу, но обижал поступками.
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18-летний Тимур, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, несколько раз расставался со своей девушкой, а в конце отношений вовсе перестал проявлять к ней интерес. Об этом сама экс-возлюбленная рассказала полицейским на допросе.
По данным источника Лайфа, Кристина (имя изменено) и Тимур познакомились в школе. Первые два года они были не больше чем просто знакомыми, а встречаться начали в седьмом классе. Однако, по словам девушки, отношения прекратились, когда она выяснила, что молодой человек рассылает её личные фотографии друзьям. В девятом классе пара снова сошлась, договорившись, что оставит свои отношения в секрете. Но так продлилось недолго — спустя полгода Тимур нарушил обещание, и ребята разошлись.
Закончив девятый класс, Кристина ушла в колледж, прекратив общение с экс-бойфрендом. В очередной раз отношения возобновились в мае прошлого года и продлились до весны текущего. По словам девушки, ближе к расставанию Тимур перестал проявлять к ней интерес, поэтому пара решила мирно разойтись.
Как рассказала полицейским Кристина, бывший парень никогда не проявлял к ней агрессию и даже не повышал голос, но в то же время негативно высказывался о человечестве в целом, говоря о "прогнивших" людях, поддерживая националистические взгляды и осуждая однополые отношения.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу.
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