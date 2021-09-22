Экс-возлюбленная пермского стрелка раскрыла причины расставания

18-летний Тимур, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, несколько раз расставался со своей девушкой, а в конце отношений вовсе перестал проявлять к ней интерес. Об этом сама экс-возлюбленная рассказала полицейским на допросе.

По данным источника Лайфа, Кристина (имя изменено) и Тимур познакомились в школе. Первые два года они были не больше чем просто знакомыми, а встречаться начали в седьмом классе. Однако, по словам девушки, отношения прекратились, когда она выяснила, что молодой человек рассылает её личные фотографии друзьям. В девятом классе пара снова сошлась, договорившись, что оставит свои отношения в секрете. Но так продлилось недолго — спустя полгода Тимур нарушил обещание, и ребята разошлись.

Закончив девятый класс, Кристина ушла в колледж, прекратив общение с экс-бойфрендом. В очередной раз отношения возобновились в мае прошлого года и продлились до весны текущего. По словам девушки, ближе к расставанию Тимур перестал проявлять к ней интерес, поэтому пара решила мирно разойтись.