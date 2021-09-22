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На Украине озвучили три версии покушения на советника Зеленского, и в их числе — "русский след"

Кроме того, там не исключили, что таким образом президенту могли отомстить криминальные авторитеты, против которых ранее были введены санкции.

22 сентября, 09:47
<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/stranaua/17863" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Политика страны"</a></p>

Фото © Телеграм-канал "Политика страны"

Покушение на советника украинского президента Сергея Шерифа может иметь "российский след". Такое мнение выразил глава парламентской фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Трансляцию вёл телеканал "Украина 24".

"Может быть, это российский след, потому что в последнее время идёт очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос", — сказал Арахамия.

Он также не исключил, что покушение могло быть частью "борьбы с политическим влиянием финансово-промышленных групп". В качестве третьей версии политик озвучил возможную причастность местных криминальных авторитетов, которые таким образом мстят Зеленскому за введённые весной санкции в отношении воров в законе.

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Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено сегодня утром недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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